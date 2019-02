Max Colombo e Karina Cascella si sposano/ Chi è il futuro marito? Bello, tenebroso e super romantico

Karina Cascella è innamorata e pronta a sposarsi. Il fortunato è Max Colombo, di cui si sa davvero poco se non che è riuscito a conquistare il cuore della 38enne opinionista di Uomini e Donne. Numerosi i flirt a cui era stata associata Karina dopo che si era lasciata con lo storico fidanzato Salvatore Angelucci. Martin Evans, quindi Alessandro Fogacci, e Ilaro Alicante, tutti ragazzi che sono però arrivati e poi passati, senza rimanere nel cuore della bella Karina. Bastava solo attendere ancora un po’ visto che da qualche tempo è entrato nella vita di Karina il bel Max, barba grigia e capello corto, una sorta di George Clooney italiano, che la stessa è pronta a portare all’altare. I due si sono frequentati per diversi mesi, lontani dai riflettori, fino a che non sono usciti allo scoperto su Instagram con un post in cui si vedevano baciarsi in maniera molto appassionata: «Solo tu mi fai sentire – si leggeva – come se guardassi il mare per la prima volta amore».

KARINA CASCELLA E MAX COLOMBO SI SPOSANO

Come detto in apertura, si sa ben poco di Max Colombo, a parte che sia un grande amico di Salvatore Angelucci (ex appunto di Karina), e che in passato pare abbia avuto una relazione con Francesca Brambilla, facente parte del cast di Avanti un altro. Pochi giorni fa la proposta di matrimonio, con Max Colombo che ha regalato un vistoso anello alla propria amata, e con la stessa che ha voluto mostrare sui social il prezioso ricevuto. La proposta deve essere stata davvero romantica, e basta leggere le parole di Karina per capirlo: «Auguro a tutte le donne una favola così e che vi succeda come è successo a me. Il mio uomo non aveva mai regalato a nessun’altra donna un anello e non aveva mai detto certe parole a nessuna». Nulla è stato ancora fissato, come aggiunge la stessa ex opinionista di Mediaset: «Non c’è ancora una data, è una promessa. È una di quelle promesse che si fanno una sola volta, che sogni da bambina, che una sera d’estate arriva. La nostra è una bellissima promessa d’amore, è stata la prima volta per tutti e due e non penso ci sia niente di più bello. Voglio augurare lo stesso amore a tutte le donne». Se son rose, fioriranno…

