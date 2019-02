Negrita/ Video, “I ragazzi stanno bene”: è un rifiuto delle storture della società (Sanremo 2019)

Il loro esordio a Sanremo fu nel 2003, non fece gridare allo scandalo come altre partecipazioni di gruppi rock, in quanto i Negrita, 25 anni di carriera alle spalle, da tempo si erano rivolti verso una musica pop e commerciale. Nati, cresciuti e rimasti fedeli alla provincia d’Arezzo nel corso degli anni sono rimasti solo in tre del gruppo originale. Sono considerati uno dei gruppi rock più influenti e meno catalogabili del panorama musicale italiano degli ultimi venticinque anni grazie alla continua evoluzione stilistica, una delle loro caratteristiche primarie. Allora, nel 2003, avevano detto che non sarebbero mai più tornati a Sanremo, invece…

I NEGRITA E L’AVVENTURA SANREMESE

“Che il #viaggio abbia inizio. Da oggi parte l’avventura sanremese che ci rivedrà sul palco dell’Ariston dopo 16 anni 16! Lo sapete già, il pezzo si chiama “I RAGAZZI STANNO BENE”, ma quello che non sapete ancora è che per questa occasione abbiamo deciso di pubblicare il nostro secondo #Best. Il primo uscì esattamente per il Sanremo 2003. Sarà una mega-mega raccolta con i 33 pezzi più emozionanti della nostra carriera e 3 #inedititargati 2019!”. Con questo post sui social network i Negrita hanno annunciato la loro avventura sanremese, l’entusiasmo come si vede è alto. In una intervista d’altro canto Pau ha dichiarato che questo Sanremo voluto da Baglioni è come essere al Primo maggio, dunque via con l’operazione svecchiamento.

I RAGAZZI STANNO BENE, IL TITOLO DELLA CANZONE DEI NEGRITA A SANREMO 2019

I più attenti, o meglio quelli di una certa età e masticano l’inglese, avranno immediatamente riconosciuto nel titolo della canzone che i Negrita portano a Sanremo 2019 e anche della raccolta di loro successi in uscita, il titolo di un classico del rock. Esattamente quella The kids are alright, che significa appunto i ragazzi stanno bene, scritta e portata al successo dagli Who. Un omaggio? Speriamo di sì viste le radici rock del gruppo di Arezzo. Così la commentano loro: “I Ragazzi stanno bene è un rifiuto. È la non accettazione di certe storture che la società contemporanea ci regala e ci impone ogni giorno. A questa età, poter urlare: “Non mi va!”, diventa un fatto altamente liberatorio e alla fine, per chi vede le cose come noi, anche incoraggiante. Poterlo poi urlare davanti a milioni di italiani ogni sera, per almeno quattro sere, è il top! “I Ragazzi Stanno Bene”, assieme ad altri due inediti, sarà inserito nel nostro secondo Best Of, quello della celebrazione dei 25 anni di storia della band. La prima raccolta fu pubblicata nel 2003. Esattamente dopo la nostra prima apparizione sanremese. Magari significa qualcosa…”, si legge sul comunicato stampa. In sostanza, lo stesso significato che aveva il brano degli Who.





