Guillermo Mariotto non c’è a Ballando con le stelle 2024? Milly Carlucci il posto c’è ma…”

Sta andando in onda la semifinale di Ballando con le stelle 2024 e la domanda che tutti si fanno è: che fine ha fatto, Guillermo Mariotto non c’è a Ballando con le stelle 2024 questa sera? In tutta questa settimana non si è fatto altro che parlare della ‘fuga’ dallo show nei giorni scorsi. Ed oggi Milly Carlucci presentando tutta la giuria dello show da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith a Selvaggia Lucarelli ha poi fatto notare come il posto di Guillermo Mariotto tra i giurati fosse vuoto.

Nel dettaglio, sull’assenza di Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle 2024, Milly Carlucci ha fatto notare: “La location, il posto è questo di Guillermito Mariotto, se n’è parlato tantissimo e ancora ne parleremo in questa puntata e vedremo se tornerà ad occupare il posto che occupa da più di vent’anni?” Insomma continua la suspense su cosa accadrà allo stilista venezuelano.

Ballando con le stelle 2024, Guillermo Mariotto torna in studio: le scuse in diretta?

Nel frattempo questo pomeriggio ADNKronos ha fatto trapelare un indiscrezione secondo la quale Guillermo Mariotto ci sarà a Ballando con le stelle 2024. Anticipando che il giudice tornerà ad alzare la paletta dallo scranno dei giurati insieme ai suoi colleghi. Secondo quanto trapela, inoltre, il giudice approfitterà della diretta per porgere le sue scuse al pubblico per quanto accaduto. Dunque tutto sarebbe già deciso e dopo giorni di indiscrezioni si sarebbe giunti alla fumata bianca. In una scorsa puntata di Ballando con le stelle 2024 Mariotto si era allontanato con Amanda Lear senza più far rientro scatenando le ire della conduttrice e dando via ad una serie di rumor e indiscrezioni tra cui anche le voci di una presunta molestia ad un ballerino.