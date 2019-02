Orietta Berti a Vieni da me/ “Osvaldo c’è sempre stato. Per me, però, non ha lasciato il suo lavoro”

Orietta Berti è la protagonista della cassettiera della puntata odierna di Vieni da me. La cantante apre i cassetti della sua vita ricordando l’infanzia felice trascorsa in Emilia Romagna. Vivace sin da bambina, ai microfoni di Caterina Balivo, la Berti ricorda di essere stata una bambina che amava trascorrere il suo tempo con i maschi al punto da avere più amici che amiche. Quando aveva solo sedici anni, Orietta partecipa al concorso Voci Nuove dove viene notata da Giorgio Calabrese che l’ha sempre seguita fino a quando non ha conquistato il successo. Orietta si trasferisce così a Milano dove va a vivere in un pensionato dove conosce tantissime ragazze a caccia di successo. La Berti vince così Un disco per l’estate 1965 con la canzone “Tu sei quello”. Al suo fianco c’è sempre stato Osvaldo che, dopo averla riabbracciata in seguito alla vittoria, le disse: “ma ora che sei famosa, cosa vogliamo fare? Siamo ancora qui e abbiamo festeggiato 52 anni di matrimonio”, racconta la cantante.

ORIETTA BERTI: “OMAR E OTIS CONCEPITI IN AUSTRALIA”

Orietta Berti, nonostante il successo, non lascia Osvaldo. I due, infatti, si sposano e cominciano la loro vita insieme. Il marito della cantante, però, ha lasciato il suo lavoro solo dopo tre anni. I figli, però, sono arrivati dopo. La coppia, infatti, ha dovuto aspettare ben otto anni prima di poter abbracciare il primo figlio. “Dopo otto anni sono andata in tour in Australia e avevo già preso un appuntamento con un ginecologo svizzero. Quando sono tornata sono andata a fare le analisi e mi hanno detto che ero incinta e così ho chiamato alla segretaria del professore per disdire, ma sono andata comunque ed era tutto a posto. Dopo Omar, anche Otis è stato concepito in Australia”, confessa la Berti che aggiunge. Sullo scontro con Donatella Rettore, Orietta Berti dice: “pretendo le critiche giuste, sincere. Non le falsità. Mi dà fastidio che attacca le canzoni e non mi piace che dia della lavandaia a Barbara Cola. Comunque siamo amiche dietro le quinte”, aggiunge ancora.

