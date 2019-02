Fiorella Mannoia/ Video, presenta il nuovo singolo “Il peso del coraggio” (Sanremo 2019)

Fiorella Mannoia sarà uno degli ospiti che potremo vedere al Festival di Sanremo 2019 e forse è fra le più colpite dalla recente polemica sul presunto conflitto d’interesse. L’artista infatti fa parte della casa discografica finita al centro di tanti servizi di Striscia la Notizia, come dimostra la sua presenza a Sanremo Giovani come membro della giuria per l’edizione dell’anno scorso. Sono tanti i nomi finiti nel calderone delle polemiche, immancabili e annuali al pari della stessa kermesse. Un evento che si ripete da diversi decessi e che ancora una volta accende i riflettori sul direttore artistico e su altri protagonisti, fra cui Einar. In uno degli ultimi servizi, Striscia ha infatti tracciato un filo rosso fra la Mannoia ed il vincitore di Sanremo Giovani, grazie all’ingresso del giovane artista nella scuderia di Gabriele Parisi. Lo stesso manager della celebre cantante. Nessun commento da parte della diretta interessata, da sempre lontana dalle polemiche e più impegnata su altri fronti. Non solo nel mondo della musica, ma anche nel sociale, da brava battagliera. Uno degli ultimi eventi l’ha vista lottare infatti al fianco di colleghe e non solo per La Casa Internazionale della Donna, ancora sotto la minaccia di chiusura da parte del Comune capitolino.

L’ultimo singolo: Il peso del coraggio

Reduce dalla pubblicazione del suo ultimo singolo, Il peso del coraggio, Fiorella Mannoia si prepara a finire sotto ai riflettori del Festival di Sanremo 2019 come super ospite. Un ritorno a due anni di distanza dalla sua Che sia benedetta, la canzone sanremese che le ha permesso di sfiorare la vittoria finale all’Ariston. La Mannoia è stata spesso una dei protagonisti della competizione canora, fin dal suo debutto su quel palco nell’81 con la canzone Caffè nero bollente, che tuttavia non le ha permesso di superare l’undicesima posizione. Sei anni più tardi riuscirà però a rifarsi con Quello che le donne non dicono, un testo di Enrico Ruggeri che le permetterà di vincere il premio della critica. La vediamo invece ospite per la prima volta solo nel 2000, quando in occasione della cinquantesima edizione intona la sua Oh che sarà e raddoppia con Il pescatore. Nel 2004 invece la seconda apparizione al fianco di Frankie Hi-Nrg, per un duetto con il brano Boogie scelto per omaggiare l’amico e collega Paolo Conte. Nei prossimi mesi la Mannoia darà inoltre vita al suo tour del 2019, con data zero prevista al Teatro Verdi di Firenze il 7 luglio e primo giro concluso nel giorno 27 dello stesso mese, quando si troverà al Teatro Augusto di Napoli.

