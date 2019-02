Sandra Bonzi/ Chi è la moglie di Claudio Bisio? L’incontro travolgente e un libro a 4 mani (Sanremo 2019)

Chi è la moglie di Claudio Bisio? Si chiama Sandra Bonzi ed è una giornalista ed esperta di comunicazione. Al fianco dell’attore da ormai trent’anni, sarà accanto a lui anche durante queste particolari serate sul palcoscenico del Teatro Ariston per condurre il Festival di Sanremo 2019. Ha collaborato con importanti firme della stampa italiana, ma anche con rilevanti emittenti televisive nazionali. Nata a Bolzano, il 29 settembre 1964, sotto il segno della Bilancia, si trasferisce a Milano quando inizia l’università. Tra le sue celebri collaborazioni, citiamo: Indro Montanelli e Giorgio Bocca. Ha lavorato anche con riviste tipicamente femminili, come Donna Moderna, per poi sbarcare a Repubblica. Sandra ha lavorato anche in televisione, nel dietro le quinte di Mediaset, Sky, Disney Channel ricoprendo il ruolo di esperta di comunicazione. Con i suoi capelli biondi, gli occhi azzurri e il fisico longilineo (1,72 centimetri di altezza per 60 chilogrammi), ha conquistato immediatamente l’attore, conduttore e comico.

Sandra Bonzi, chi è la moglie di Claudio Bisio?

Attualmente Sandra Bonzi, si occupa della rubrica Stress and the City sull’inserto milanese de La Repubblica e continua a mantenere in piedi la sua collaborazione con Donna Moderna. Insieme al marito Claudio Bisio ha pubblicato, con Feltrinelli, Doppio misto: autobiografia di una copia non autorizzata. Un titolo molto divertente e interessante, esattamente come la loro storia d’amore. Intervistata da DiLei, la moglie del co-conduttore del Festival di Sanremo 2019, ha confidato di avere con il marito un affiatamento particolare: “Anche se con tutti gli impegni che ha ci si vede poco. Gelosia? No, non la provo, non l’ho nel DNA ed è una fortuna, visto che mio marito è sempre circondato da belle donne che, tra l’altro, non sono solo belle, ma anche intelligenti”. Sandra e Claudio si sono sposati nel 2003 ma si sono conosciuti nel 1987. Dalla loro relazione d’amore, sono venuti al mondo Alice, classe ’96 e Federico, nato nel 1998. Sempre la giornalista, a Donna Moderna ha svelato come ha conosciuto Bisio: “Ero un po’ brilla e lui mi ha “raccolto” al locale Stella Alpina. Diciamo che è stato travolgente”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA