Classifica Sanremo 2019, seconda serata serata/ Pronostico e quote vincitore Festival: Il Volo outsider

La classifica della prima serata del Festival di Sanremo 2019 ha confermato i pronostici dei bookmakers che hanno sempre indicato Ultimo come il favorito alla vittoria finale. Il cantautore romano, infatti, si è piazzato nella zona blu della classifica occupata dai cantanti più votati della serata. Con lui ci sono anche Irama, indicato dagli scommettitori come uno dei probabili vincitori, Loredana Bertè, Daniele Silvestri, Il Volo, Simone Cristicchi, Nek e Francesco Renga. Finiscono invece, nella zona gialla della classifica Boombdabash, Enrico Nigiotti, Federica Carta & Shade, Negrita, Paola Turci, Anna Tatangelo, Patty Pravo & Briga, Arisa mentre nella zona rossa dove si trovano i cantanti meno votati troviamo: Mohamood, Achille Lauro, Nino D’Angelo feat. Livio Cori, Einar, Ghemon, Motta, Zen Circus, Ex Otago. La modalità di voto, questa sera, sarà identica a quella di ieri. A votare sarà il televoto (vale il 40%), la giuria demoscopica (vale il 30%) e la sala stampa (vale il 30%).

ANNA TATANGELO SENZA CHANCE?

Dopo la prima serata, Anna Tatangelo si è piazzata nella zona gialla della classifica, ma per i bookmakers, la compagna di Gigi D’Alessio non avrebbe chance di salire sul podio di Sanremo 2019. E’ sua, infatti, la quota più alta tra quelle per il toto-vincitore del Festival. Al momento, la vittoria della Tatangelo con il brano Le nostre anime di notte” è quotata a 67,00. A farle compagnia gli Ex-Otago quotati a 60,00. I pronostici dei bookmakers sono stati in parte confermati dalla classifica della prima serata. La vera sorpresa, infatti, è rappresentata dalla presenza di Daniele Silvestri nella zona blu. Alla vigilia del Festival, infatti, il nome di Silvestri era apparso tra quelli del toto-vincitore, ma con quote decisamente più alte rispetto a Ultimo e Irama (leggi in basso). Al momento, la vittoria dell’interprete di “Argento vivo” è quotata a 8,00 da Sisal e Matchpoint e a 15,00 da Eurobet. La vittoria di Nek è quotata a 8,00 da Sisal, 9,00 da Matchpoint e a 6,00 da Eurobet. Quella di Francesco Renga, invece, è data a 18,00 da sisal, a 16,00 da Matchpoint e a 11,00 da Eurobet.

ULTIMO SEMPRE FAVORITO, IL VOLO OUTSIDER

Dopo la prima serata del Festival di Sanremo 2019 nel corso della quale sono state presentate tutte le 24 canzoni in gara, le quatazioni per il vincitore della 69esima edizione della kermesse musicale italiana restano sostanzialmente invariate. Ultimo, infatti, resta uno dei grandi favoriti per conquistare il primo posto. La vittoria del cantautore romano, infatti, è quotata a 2,25 da Snai, a 2,50 da MatchPoint e a 2,75 da Eurobet. Sui social, gli utenti hanno applaudito a gran voce l’esibizione di Ultimo e il testo della canzone “I tuoi particolari”. Anche la platea del Teatro Ariston ha applaudito con entusiasmo la performance del vincitore di Sanremo Giovani dello scorso anno. Ad insidiarlo, però, potrebbe essere Il Volo. Le quotazioni di Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, tuttavia, sono abbastanza lontane da quelle di Ultimo. La vittoria dei tre tenorini, infatti, è data a 6,00 da Eurobet e a 8,00 da Sisal e Matchpoint anche se gli scommettitori considerano il trio in vero outsider del Festival.

SIMONE CRISTICCHI SUL PODIO?

Sta riscuotendo un gran successo Simone Cristicchi che ha colpito critica e pubblico con il brano “Abbi cura di me”. Una canzone dal significato profondo come tutti i brani del cantautore. Dopo la partecipazione a Sanremo 2018 in qualità di ospite di Ermal Meta e Fabrizio Moro, Simone Cristicchi ha tutte le carte in regola per arrivare sul podio. Ad oggi, tuttavia, la vittoria di Cristicchi non dovrebbe impensierire Ultimo essendo quotata a 8,00 da Eurobet, a 15,00 da Snai e a 16,00 da Matchpoint. Conquista posizioni anche Loredana Bertè che ha strappato applauso con un’esibizione davvero rock. La sua quota, tuttavia, resta comunque alta. La vittoria della Bertè, infatti, è data a 16,00 da Matchpoint e a 12,00 da Sisal mentre per Eurobet non avrebbe molte chance. Resta tra i favoriti Irama che può contare su un grosso seguito di pubblico che, con il televoto, incide maggiormente sulla classifica finale. La vittoria di Irama è quotata a 2,75 da Eurobet, a 4,50 da Snai e a 350 da Matchpoint. Non hanno molte possibilità, invece, Francesco Renga, Patty Pravo e Briga, Federica Carta e Shade.



