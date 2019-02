Virginia Raffaele, gaffe a Sanremo 2019: “salutiamo i Casamonica”/Battuta sulla giacca di Bisio: web scatenato

Sarebbe stata una serata perfetta per Virginia Raffaele se non fosse per una battuta che si è trasformata in gaffe. Sul palco del Teatro Ariston, durante la prima serata del Festival di Sanremo 2019, la Raffaele è apparsa a suo agio e sicura di sè. Padrona della scena, l’attrice si è anche lasciata andare a battute, tipiche del personaggio che, in questi anni, ha conquistato il pubblico. Tuttavia, nel tentativo di strappare un sorriso alla platea dell’Ariston, Virginia Raffaele ha anche commesso una gaffe. Tutto è nato dalla giacca indossata da Claudio Bisio. L’attore e conduttore, per il suo debutto sull’importante palco della più importante kermesse musicale italiana, ha scelto d’indossare una giacca Etro. Una scelta che, a molti, è apparsa piuttosto azzardata. Scelta che, a quanto pare, non sarebbe stata molto gradita dalla stessa Raffaele che, forse, avrebbe preferito un abito più sobrio rispetto a quello sfoggiato da Bisio al punto da lasciarsi andare a quella che, in molti, sui social, hanno giudicato come “una battuta infelice”.

VIRGINIA RAFFAELE: GAFFE SUI CASAMONICA A SANREMO 2019

“Salutiammo i Casamonica..”: dice Virginia Raffaele dal palco del Teatro Ariston scatenando i social. La giacca di Claudio Bisio è stata la protagonista della prima serata del Festival di Sanremo 2019. I capo indossato da Bisio ha scatenato una marea di commenti sul web al punto che, lo stesso attore, ci ha scherzato su: Bisio ci ha poi scherzato dicendo: “E’ arrivato un tweet sulla mia giacca, chiedono se la mia stilista è dei Casamonica”. Dopo la battuta di Bisio, Virginia Raffaele ha colto al volo l’occasione e ha detto: “Salutiamo i Casamonica”. Per poi aggiungere: “Scherzavo, ora mi denunciano…”. A salvare la situazione è stato l’attore che ha buttato tutto sull’ironia chiudendo la questione così: “Non preoccuparti, siamo registrati poi la tagliano”. Una battuta, dunque, quella della Raffaele, che sicuramente sarà oggetto di domande durante la conferenza stampa di oggi.

