VIRGINIA RAFFAELE/ Video, “mi sale l’ansia, ma coloreremo la musica italiana” (Sanremo 2019)

Virginia Raffaele sarà la regina di Sanremo 2019. Inutile nasconderlo, la comica ed imitatrice si preannuncia la vincitrice annunciata della 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo in partenza da martedì 5 febbraio su Rai1. Al suo fianco sul palcoscenico del Teatro Ariston ci saranno il padrone di casa Claudio Baglioni e il co-conduttore Claudio Bisio. Un terzetto che si preannuncia davvero esplosivo e che sicuramente farà divertire il pubblico di Rai1. Intanto in questi giorni il trio di conduttori è balzato agli oneri del gossip per via del cachet che, stando alle prime notizie dovrebbe aggirarsi su queste cifre: 585mila euro per il direttore artistico Claudio Baglioni, 250 mila euro per Claudio Bisio e soli 150 mila per Virginia Raffaele.

Virginia Raffaele: “cercheremo di colorare la musica italiana”

Durante la conferenza stampa di presentazione, Virginia Raffaele ha rilasciato una serie di dichiarazioni sulla 69esima edizione del Festival di Sanremo che la vedrà tornare ancora una volta da protagonista sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo. La comica ed imitatrice televisiva ha detto: “a parte gli scherzi stimo molto Claudio Bisio, per me è un mostro (anche) sul palco. Ringrazio molto anche Baglioni, che mi ha voluta nonostante l’anno scorso sia stata un po’ scostumata dandogli dell’anziano. Lo ammetto: non lo era, l’anno scorso”. Su Sanremo 2019, la Raffaele ha rivelato: “cercheremo di colorare la musica italiana, con la nostra ironia, tenendo presente che il Festival rimane una gara”. Su Claudio Bisio, invece, ha detto: “Non avendo mai lavorato insieme e avendo dei passati differenti, ma alla fine simili, per quanto mi riguarda mi sperimenterò anche quest’anno. Cercheremo di entrare a tempo nel concorso canoro, ma anche in controtempo delle volte. Cercheremo di colorarlo il più possibile”.

“Questo è il tuo momento”, mi sale l’ansia”

Reduce dal flop di “Come quando fuori piove, Virginia Raffaele torna in tv come co-conduttrice di Sanremo 2019. La bravissima attrice e comica durante un’intervista rilasciata un pò di tempo fa a Vanity Fair ha ricordato alcuni momenti della sua infanzia: “Eravamo aperti sempre, festivi compresi. C’era da faticare. Sentivo il peso della responsabilità. Niente cazzate come droga, fumo, alcol o mega vacanze con le comitive”. Poi è arrivato il successo, quello forte, importante che le ha cambiato la vita. Un successo che però richiede impegno, costanza, attenzione e tanto tempo: “Lavoro e basta. Non mollo un centimetro, mai. Non svuoto la testa, non mi abbandono. Mi punto la pistola alla tempia da sola. Quando mi dicono: “Questo è il tuo momento”, mi sale l’ansia” ha raccontato senza filtri la comica che durante la sua carriera di imitatrice ha portato sul piccolo schermo la showgirl Belen Rodriguez e la stilista Donatella Versace, due delle sue imitazioni sicuramente meglio riuscite.

Video, l’imitazione a Sanremo di Belen Rodriguez





© RIPRODUZIONE RISERVATA