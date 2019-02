Adrian non va in onda/ Adriano Celentano come Barbara d’Urso: malattia o fuga dalla programmazione di Rai1?

Adrian non va in onda. Adriano Celentano riesce a rubare la scena al Festiva di Sanremo 2019 occupando le prime pagine di siti e giornali per via della mancata messa in onda della serie che, dopo il flop delle prime puntate, finisce in panchina. Ebbene sì. Un’Ansa di ieri ha comunicato al pubblico di Canale 5 che, di comune accordo, per via di non meglio precisati problemi di salute, Adrian non andrà in onda né lunedì 11 e né martedì come annunciato nei giorni scorsi. A quanto pare la serie rimarrà in panchina anche la settimana dopo, quindi lunedì 18 e potrebbe farlo anche lunedì 25 fermandosi per tutto il mese di febbraio. Fin qui niente di male visto che il comunicato parla di problemi di salute per Adriano Celentano e di malanni di stagione che lo terranno a riposo secondo i suoi medici.

I PETTEGOLEZZI SULLA MANCATA MESSA IN ONDA DI ADRIAN

Le malelingue non mancano mai e quindi, anche in questo caso, c’è chi pensa che questa sia in realtà una vera e propria fuga. Ma da cosa dovrebbe scappare Adriano Celentano? La domanda è da chi visto che su Rai1, guarda caso, per i prossimi due lunedì, andranno in onda Luca Zingaretti e il suo Commissario Montalbano con due episodi inediti della saga di Camilleri. Già nei giorni scorsi non sono mancate le polemiche per via della notizia della “fuga” di Barbara d’Urso, molto probabilmente, anche domenica pomeriggio. Secondo gli ultimi rumors Domenica Live dovrebbe andare in onda in versione replica proprio per fuggire dalla controprogrammazione di Rai1 che vede Mara Venier alle prese con il suo speciale Festival di Sanremo. Lei ha comunicato che non si tratta di questo ma solo della possibilità di avere un nuovo studio per il suo prossimo programma in prime time ma adesso il pubblico ironizza già sulle scuse dalle d’Urso e di Celentano, solo una fuga per via dei bassi ascolti?

© RIPRODUZIONE RISERVATA