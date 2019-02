Classifica Sanremo 2019, terza serata/ Pronostici vincitore Festival: Irama tra i favoriti

Dopo aver ascoltato tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2019, le agenzie di scommesse hanno espresso le loro preferenze con le quote assegnate ai vari cantanti. Secondo Stanleybet.it il grande favorito è Ultimo con la quota di 2,75, seguito da Irama a 4 volte la scommessa e da Daniele Silvestri a 6,00. Daniele Silvestri è anche il favorito per la vittoria del Premio della critica, a 2 volte la scommessa. In ordine sparso troviamo Simone Cristicchi, a 7,00, Il Volo, a 6,00. Loredana Bertè è data 8 volte la posta, mentre Arisa ben 25,00. Tranne Nek, dato a 15,00, gli altri sembrano lontanissimi dal poter trionfare al Festival di Sanremo, con Federica Carta e Shade, a 25,00, Achille Lauro uguale e Ghemon, a 30,00. Motta ed Enrico Nigiotti, invece, si giocano a 20,00. Paola Turci a 35,00 come la coppia Patty Pravo-Briga. Lontanissimi i vari gruppi Negrita, Boomdabash, Ex-Otago tutti a 35,00 seguiti dagli Zen Circus a 40,00 ed Einar a 45,00. Chiudono il tabellone dei pronostici, a 50 volte la scommessa, il giovane Mahmood, Anna Tatangelo e Nino D’Angelo e Livio Cori.

PRONOSTICI VINCITORE E CLASSIFICA

Dando uno sguardo alle varie agenzie di scommesse, la classifica finale del Festival di Sanremo 2019 dovrebbe essere delineata in questo modo: primo posto per Ultimo seguito da Irama e Daniele Silvestri. Dietro di loro Il Volo, Simone Cristicchi, Loredana Bertè, Nek e Arisa. Lontanissimi nelle preferenze Federica Carta e Shade, Achille Lauro, Ghemon, Paola Turci, Patty Pravo-Briga, Negrita, Boomdabash, Ex-Otago, Zen Circus e Einar. A giocarsi invece le ultimissime posizioni ci sono: il giovane Mahmood, Anna Tatangelo e Nino D’Angelo e Livio Cori. Logicamente queste sono solo le previsioni dei quotisti, vedremo se anche Televoto (40%), giuria Demoscopica (30%) e giuria della Sala Stampa (30%), saranno delle stesse idee.

