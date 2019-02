Irama , “La ragazza con il cuore di latta”/ Video Sanremo 2019, sarà lui il vincitore?

Tra i protagonisti della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo c’è anche lui, Irama con “La ragazza con il cuore di latta“. Giovane ma maturo nelle parole e nella melodia ha dato prova di essere all’altezza di un palco come quello dell’Ariston. Elegante, con un abito impeccabile e la voce ferma, è riuscito a conquistare proprio tutti, giovani ma non solo. Pur essendo vero, infatti, che si tratta di un giovane artista da hit, ha tenuto tutti con il fiato sospeso, raccontando una storia d’amore dei giorni nostri in cui la sofferenza lascia spazio all’amore e soprattutto in cui nulla è semplice ma tutto può essere superato a patto di stare mano nella mano con la persona alla quale si vuole bene. Ed è proprio questo il messaggio che ha voluto lanciare dal palco di Sanremo: stare insieme per essere felici e riuscire ad affrontare la vita con la giusta dose di felicità e consapevolezza. Per quanto riguarda la performance nel suo complesso, ha mostrato sicurezza nonostante la tensione del debutto. A rendere ancora più speciale il pezzo è stato anche il coro gospel che ha accompagnato l’artista e che ha catturato l’attenzione e lo sguardo per la durata di tutta l’esibizione. Clicca qui per il video della prima esibizione

Irama con “La ragazza con il cuore di latta” ha messo d’accordo tutti!

Una cosa è certa: Irama ha messo d’accordo proprio tutti con la sua “La ragazza con il cuore di latta” a Sanremo 2019. A dimostrazione di ciò c’è il fatto che è riuscito ad accaparrarsi un posto di tutto rispetto nella zona blu. Pur trattandosi di una classifica parziale, può dirsi decisamente molto soddisfatto di quanto fatto in occasione della prima serata di Sanremo. E per quanto riguarda le prossime esibizioni? Molto probabilmente continuerà a stupirci. La sua canzone è decisamente radiofonica e c’è da scommettere che saranno in moltissimi ad ascoltarla sulle piattaforme in streaming. Questo è un valore aggiunto non indifferente se si considera che sin dal primo ascolto è riuscito a raggiungere un piazzamento decisamente importante. Per capire l’andamento nel festival, poi, basta guardare le visualizzazioni del video della performance dell’artista. I numeri sono già da capogiro ma del resto c’era da aspettarselo data la fama di questo giovane e promettente cantante made in Italy. A questo punto non resta altro da fare che attendere le nuove esibizioni e cercare di ascoltare qualche passaggio in radio per cogliere meglio ogni sfumatura del pezzo. Successo assicurato? Dati i presupposti, pare proprio di sì. E non è affatto da escludere che proprio Irama possa aggiudicarsi il titolo di artista più condiviso e ascoltato sulle piattaforme virtuali che, come ben sappiamo, rappresentano un palcoscenico molto importante oltre che uno strumento attraverso il quale raggiungere il grande pubblico nella maniera più rapida possibile.

Irama: Il video dell’esibizione durante la prima serata di Sanremo 2019





