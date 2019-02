Iva Zanicchi “ritrova” la palma d’oro/ Video, solo una trovata pubblicitaria per l’uscita di Suburra 2?

Una campagna di marketing senza precedenti o qualcosa di vero da cui è nata tutta l’operazione? Il pubblico se lo chiede ancora anche se ormai sembra chiaro che la storia di Iva Zanicchi e del furto della sua palma d’oro sia stata solo una trovata pubblicitaria. Standing ovation quindi a Netflix che ancora una volta è riuscita davvero a regalare ai fan una chicca che difficilmente si dimenticherà. Alcuni non sanno che la cantante nei giorni scorsi aveva rilasciato un video sui social pregando tutti alla massima condivisione per riuscire a venire a capo della situazione annunciando che qualcuno era entrato in casa sua per portarle via la palma. L’oggetto, a suo dire, non ha un grande valore in denaro ma sicuramente lo ha a livello personale e sentimentale. Qualche giorno dopo ha mostrato le foto in cui riceveva nuovamente un’altra palma d’oro ringraziando tutti per il bel gesto ma poco fa è arrivata la sorpresa che nessuno si sarebbe mai aspettato.

LO ZINGARO E LA ZINGARA NELLA NUOVA TROVATA NETFLIX

Una bella macchina e Spadino (interpretato dal mitico Giacomo Ferrara) a bordo. Alcuni hanno pensato ad un nuovo trailer di Suburra 2 ma quando lo zingaro si è avvicinato ad un pacco regalo in arrivo da Aureliano e contenente la palma d’oro di Iva Zanicchi tutto è cambiato. Ciliegina sulla torta è proprio l’arrivo dell’Aquila di Ligonchio pronta a chiedere spiegazioni su quello che è successo ma, soprattutto, a rimettere le mani sulla sua palma convinta anche che le spetti un regalo ovvero la bella auto di Spadino con la quale va via insieme ai suoi scagnozzi. Tra zingari ci si capisce e sicuramente i due sono destinati a rimanere sui social e diventare virali per un po’ mentre la Zanicchi sui social scrive: “Ringrazio tutti per il supporto che ho ricevuto in questi giorni. Volevo dirvi che la Palma d’Oro è finalmente tornata a casa, ma per riaverla sono dovuta intervenire io”. Ecco di seguito il video che, alla fine, ricorda l’uscita dei nuovi episodi di Suburra 2 il 22 febbraio su Netflix:





