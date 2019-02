Iva Zanicchi: “mi hanno rubato la Palma d’Oro di Sanremo”/ Video, appello al web: “aiutatemi a ritrovarla”

Iva Zanicchi derubata della Palma D’Oro del Festival di Sanremo che vinse con la canzone “Zingara”. Alla vigilia di Sanremo 2019, Iva Zanicchi lancia un appello al popolo del web sperando di poter ricevere un aiuto per ritrovare il premio che ha semplicemente un valore simbolico per l’artista. Su Instagram, la Zanicchi si è così rivolta ai suoi followers a cui ha chiesto aiuto per poter ritrovare la Palma d’Oro a cui è estremamente legata e che rappresenta una tappa importantissima della sua straordinaria carriera. “Mi hanno rubato una cosa a cui tenevo moltissimo… potreste condividere il mio appello ed aiutarmi a ritrovarla?”, scrive Iva a corredo del video con cui ha poi rivelato l’oggetto che le è stato sottratto non nascondendo la sua tristezza per non avere più un oggetto a cui teneva davvero tanto.

IVA ZANICCHI: L’APPELLO AL POPOLO DEL WEB

Addolorata per l’accaduto, Iva Zanicchi spera di riuscire a trovare la Palma d’Oro di Sanremo grazie all’aiuto dei suoi followers che hanno immediatamente risposto al suo appello augurandosi di poterla aiutare. “Mi è successa una cosa molto sgradevole, cari amici” – esordisce così Iva Zanicchi nel video appello ai followers – “Ed è una cosa che mi fa star male. Mi hanno rubato il premio vinto a Sanremo con Zingara. Pensate che tra pochi giorni inizia il Festival di Sanremo, ed io 50 anni fa vincevo con Zingara. Mi hanno rubato la Palma D’Oro. Il valore in sé è nullo, ma per me ha un valore sentimentale grandissimo. Fate girare questo filmato, ve ne prego. Io vorrei ritornare in possesso di questo premio, perché per me sentimentalmente ha un grandissimo valore“, conclude la Zanicchi.





© RIPRODUZIONE RISERVATA