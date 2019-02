Mahmood, “Soldi”/ Video Sanremo 2019: la sua canzone è un puzzle, “Da mettere in ordine… come me!”

Mahmood, dopo “Sanremo Giovani” e la vittoria al fianco di Einar, è entrato di diritto nella categoria Big della 69esima edizione del Festival di Sanremo 2019. Il suo vero nome è Alessandro Mahmood, ed è nato a Milano nel 1992 da madre italiana e padre egiziano. La sua carriera musicale ha avuto ufficialmente inizio con la partecipazione alla sesta edizione di X Factor, nel 2012, venendo eliminato alla terza puntata. Nel 2017 ha collaborato al fianco di Fabri Fibra al singolo “Luna”. Nel 2018 invece, è stato tra gli autori di “Sobrio” e di “Nero Bali”, due canzoni di Elodie e dal rapper Guè Pequeno. Mahmood, ha sempre provato a sfondare nella musica ed infatti, sul palcoscenico dell’Ariston era già arrivato nel 2016 con il brano dal titolo “Dimentica”. Questa volta, ci riprova e porta in scena “Soldi”, non classificabile all’interno di un genere ben preciso. Anche lui, come quasi tutti i giovani e le nuove scoperte dell’edizione, è finito nella zona rossa della classifica, dopo la votazione da parte (esclusivamente) della giuria demoscopica.

Mahmood a Sanremo 2019 con “Soldi”: “Andrà come deve andare”

Mahmood, nonostante faccia un genere musicale poco “classificabile”, strizza l’occhio al mondo del pop e del rap. In un’intervista rilasciata a Rolling Stone ha anche confidato i suoi artisti di riferimento, citando: Beyoncé, Travis Scott e Frank Ocean. Nonostante questo, il giovane artista ha anche confidato di ascoltare la musica italiana. Inizialmente, la sua carriera era iniziata solo da interprete, poi ha deciso anche di buttare giù, la stesura di testi: “Nella vita e nella musica bisogna imparare a non avere fretta, a non buttarsi via, così mi sono messo a studiare”, ha raccontato a Sorrisi.com. “Soldi”, brano del Festival di Sanremo 2019, parla di sentimenti ed anche di interessi puramente economici. “La canzone è nata durante una serata con amici, ma era un puzzle da mettere in ordine, un po’ come me!”, confida. Consapevole che il suo non sia un brano sanremese, confida che andrà come deve andare: “il mio atteggiamento è vivere senza avere troppe aspettative”.





