Meghan Markle/ Le amiche la difendono dal bullismo web: “Ha sopportato in silenzio!” e su papà Thomas dicono…

Meghan Markle in questi mesi è stata presa di mira dal web, spesso spietato e crudele senza una particolare ragione. In difesa del bullismo subito dalla duchessa di Sussex, sono scese in campo ben cinque amiche di Meghan che, intervistate da People, hanno cercato di smascherare tutti i bruttissimi rumors che girano sul suo conto. Le ragazze, fanno parte della ristretta cerchia di “Best Friends” e, conoscendola molto bene, sono volute intervenire “per insorgere contro il bullismo globale che stiamo vedendo e per dire la verità sulla nostra amica”. Le cinque hanno preferito rimanere anonime anche se una di loro è una co-star della Markle, presumibilmente in “Suits”. Proprio lei ha aperto l’intervista affermando: “Meg è stata seduta in silenzio e ha sopportato le bugie e le falsità. Siamo preoccupate che questo possa nuocere a lei e al bambino. È sbagliato sottoporre qualcuno a un tale livello di trauma emotivo e lasciato solo quando è incinta”. La 37enne infatti, è in attesa del suo primo figlio dal principe Harry, in arrivo in primavera.

Le amiche di Meghan prendono le difese della Markle

Un’altra amica di Meghan Markle, ha raccontato di essere già stata invitata al Nottingham Cottage, dove attualmente vivono Meghan e Harry. “Siamo state tutte al loro cottage. È piccolo e lei lo ha reso accogliente. Ma la percezione del suo modo di vivere e la realtà sono due cose diverse. Meg cucina per Harry ogni singolo giorno”. Una terza amica proprio in funzione della sua immensa ospitalità, ha aggiunto: “Siamo state insieme nel suo cottage per un paio di giorni recentemente. Suo marito era fuori città per lavoro. Nella stanza che ha preparato per me, c’erano una candela vicino al letto, ciabatte e vestaglia. Eravamo solo noi due in casa e lei ha preparato dei pranzetti deliziosi. Pioveva fuori e i cani si sono sporcati tutti, lei li ha asciugati. Quando adora i suoi animali, quanto adora i suoi amici, quando ama prendersi cura di te… niente di questo è cambiato”. E sul padre dell’ex attrice hanno affermato: “Sa come mettersi in contatto con lei ma non ha mai chiamato, mai mandato un messaggio. È molto doloroso”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA