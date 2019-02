Patty Pravo con Briga, “Un po’ come la vita”/ Video Sanremo 2019: riscatto dopo le polemiche?

La sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo 2019 ha visto tornare sul palco anche la grandissima Patty Pravo insieme a Briga con il pezzo Un po’ come nella vita Non nascondiamocelo: ad aver fatto parlare non poco dell’esibizione di Patty Pravo soprattutto sui social è stato il suo look decisamente fuori dalle righe ed una pettinatura che solo lei si sarebbe potuta permettere. Insomma, la Pravo ancora una volta è riuscita a far parlare di sé e non solo grazie alla musica. Tra l’altro, al duo Pravo – Briga non è neanche mancato un piccolo incidente di percorso. Non appena saliti sul palco e già pronti per esibirsi, Patty e Briga sono rimasti in silenzio per una manciata di secondi a causa di un problema tecnico. Con la sua classica disinvoltura, Patty Pravo è riuscita a cavarsela con una battuta ironica. Visibilmente più teso, invece, è apparso Briga che però si è comunque dimostrato all’altezza della situazione. E per quanto riguarda il pezzo? Per prima cosa, è necessario tenere conto del fatto che quello tra Briga e la Pravo è un suo a dir poco insolito e che, quindi, c’era da aspettarsi una certa frizione. Senza alcun dubbio, ci troviamo alle prese con un pezzo a dir poco innovativo che non farà alcuna fatica a passare in radio.

Patty Pravo con Briga in “Un po’ come la vita”, Video Sanremo 2019: seconda chance dopo i problemi audio di martedì

Patty Pravo e Briga tornano al Festival di Sanremo 2019 con “Un po’ come la vita” dopo i problemi audio della prima serata. Al primo ascolto, però, sembra essere difficile riuscire a coglierne tutte le sfumature e, dunque, non è affatto da escludere che si tratti di una di quelle canzoni che possono essere apprezzate in tutta la loro bellezza solo nel corso del tempo. Dello stesso avviso sembra essere il pubblico da casa che con il televoto ha relegato Patty Pravo e Briga nella zona gialla, quella in cui non si è bocciati ma non si è neanche considerati meritevoli della cosiddetta zona blu. Insomma, alla Pravo di sicuro deve essere data un’altra possibilità anche se, almeno per il momento, è da escludere un piazzamento nei primi posti della classifica. Molto probabilmente, già nelle prossime serate le cose andranno meglio e i due artisti in gara riusciranno a dare forma ad una sinergia ancora più coinvolgente. Non si può infatti dimenticare che quella di ieri sera per la coppia era una prima volta e che l’emozione non era di certo poca. Insomma, nelle prossime serate tutto potrebbe succedere e non è affatto da escludere che Patti Pravo e Briga con la loro Un po’ come la vita riescano a raggiungere le prime dieci posizioni della classifica finale. Molto dipenderà anche dagli ascolti di questi giorni e dai passaggi in radio. Il pezzo di sicuro avrà un buon successo in questo senso e quindi non rimane altro da fare che aspettare.

Il video dell’esibizione della prima serata





© RIPRODUZIONE RISERVATA