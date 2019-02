Simone Cristicchi, “Abbi cura di me”/ Video Sanremo 2019, non ha tradito le aspettative!

Simone Cristicchi con “Abbi cura di me” era tra i più attesi per la sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo 2019. La sua performance è stata decisamente molto interessante sia sotto il profilo strettamente musicale che per quanto riguarda la capacità dell’artista di riempire il palcoscenico. Il suo è un pezzo che canta di un amore struggente e capace di andare al di là di ogni difficoltà del tempo presente. Teso ma non troppo, Cristicchi con il suo breve parlato iniziale ha tenuto tutti per qualche secondo con il fiato sospeso per poi lasciare il testimone ad una melodia coinvolgente, morbida e decisamente nel suo stile. Completo nero, occhiali da vista e capelli ribelli: in scena Simone Cristicchi è stato lo stesso di sempre, senza sbavature né imprecisioni. Tra i momenti più emozionanti della sue esibizione deve essere menzionato di diritto quello in cui, seduto sulla scalinata che si trova di fronte al palco, ha cantato guardando dritto negli occhi gli spettatori, quasi come ad implorare il suo interlocutore. Insomma, come da tradizione Simone Cristicchi si è dimostrato all’altezza di una prova ardua come quella di Sanremo. Per giudicare in maniera completa la sua esibizione, però, è necessario soffermarsi con attenzione sul testo. Abbi cura di me è una canzone che racconta le fragilità contemporanee con una delicatezza e una dolcezza che solo Cristicchi riesce a tirare fuori. Orecchiabile al punto giusto, c’è da scommettere che questo pezzo non farà alcuna fatica a girare in radio e ad essere tra i più scaricati nelle varie piattaforme online. Clicca qui per la prima esibizione di Cristicchi

Simone Cristicchi, “Abbi cura di me”: sarà penalizzato dai passaggi in radio?

E per quanto riguarda la classifica di Sanremo 2019? Per il momento, Simone Cristicchi con “Abbi cura di me” si è guadagnato un posto nella zona blu, dimostrando essere riuscito a non tradire le aspettative del proprio pubblico. Com’è noto, molto però dipenderà da ciò che succederà nei prossimi giorni. Le canzoni, infatti, da oggi inizieranno a circolare in radio e potrebbero non essere pochi i rovesciamenti nella classifica che per adesso, come hanno ricordato in più di un’occasione i presentatori, è solo parziale. Stando ai rumors, però, Cristicchi è uno dei super-favoriti di questa edizione e non è da escludere che con la sua Abbi cura di te resti ben aggrappato in testa alla classifica. Ma cosa rende così speciale questo suo pezzo? Molto probabilmente, oltre ad essere una canzone in perfetto stile Cristicchi, Abbi cura di te è riuscita a raccontare la parte più intima di ognuno di noi attraverso un testo denso e carico di significato. Una vera e propria preghiera nei confronti di un amore indefinibile e quasi inafferrabile che però è raccontato da Cristicchi come l’unica vera salvezza attraverso la quale riuscire davvero a vivere bene. Già dal primo ascolto si ha la possibilità d capire che quello raccontato da Cristicchi è un amore universale nel quale tutti possono rivedere una parte si sé. A questo punto, non resta altro da fare che capire come andranno le prossime puntate anche se non vi sono molti dubbi in merito alla collocazione del pezzo di Cristicchi tra le prime dieci postazioni della classifica.

Il video della prima esibizione di Simone Cristicchi





© RIPRODUZIONE RISERVATA