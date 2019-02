Andreas e Riccardo Marcuzzo hanno litigato?/ Muller risolve l’arcano: ma è silenzio su Veronica Peparini…

Andreas Muller e Riccardo Marcuzzo hanno litigato? Sono mesi ormai, che si parla della fine di un’amicizia nata nel corso della passata edizione di Amici. Il loro rapporto, si era consolidato anche fuori dal talent show, dopo aver passato insieme le vacanze e registrato il video musicale con protagonista Riki. Dopo avere condiviso esperienze e progetti di lavoro, i due hanno “allentato” la presa, presentandosi insieme sempre di meno. Questa particolare distanza tra i due, aveva fatto pensare ad un possibile litigio. Lo scorso agosto infatti, così come riporta il buon Fabiano di BitchyF, Riki aveva anche smesso di seguire Andreas su Instagram. Per questi motivi, le estimatrici di entrambi avevano pensato ad un litigio, senza poterne comprendere appieno il motivo scatenante. Intervistato tra le pagine di Spy, Muller ha risolto l’arcano in maniera definitiva, svelando di non avere litigato con l’amico nonché collega.

Andreas e Riki hanno litigato? Muller risolve l’arcano

“Io e lui abbiamo fatto un bel percorso insieme. Però adesso ognuno ha i suoi impegni. Posso dirvi che l’amicizia c’è sempre e che non abbiamo litigato”, queste le parole di Andreas Muller parlando della sua amicizia con Riccardo Marcuzzo. Al ballerino poi, è stato domandato di confermare la sua relazione d’amore con la coreografa e maestra di danza Veronica Peparini. Lui però, in questo caso ha preferito non rispondere alla domanda: “No, di questo non parlo. Ma sono felice”. Dopo la fine di Amici, l’amicizia tra Andreas e Riki era parsa talmente grande che in tanto avevano pensato che tra di loro, ci fosse anche una relazione d’amore. Proprio Muller, mesi addietro aveva precisato: “Che tra me e lui ci sia più che un’amicizia? Lo so, in tanto lo hanno pensato. Siamo soltanto amici, ma amici-amici, legati davvero a livello profondo, un po’ come Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Ci abbiamo scherzato su, dicendoci ‘Ma sì, se facciamo il gossip vorrà dire che siamo vincenti’”.

