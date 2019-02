Benedetta Parodi e Fabio Caressa, incidente per la figlia/ Scontro in minicar a Milano per la 16enne Matilde

Paura per Benedetta Parodi e Fabio Caressa: la figlia 16enne ha avuto un incidente stradale a Milano. Matilde si trovava alla guida della sua minicar quando si è scontrata con uno scooter all’improvviso, ma fortunatamente senza riportare conseguenze. Piccolo incidente per le strade del capoluogo lombardo, grande spavento invece per la conduttrice e il telecronista sportivo. Sul luogo dell’incidente sono accorsi subito i carabinieri e l’ambulanza, anche se comunque nessuno si è fatto male seriamente. Sul posto sono accorsi anche i genitori della 16enne, Benedetta Parodi e Fabio Caressa appunto, per rassicurarsi circa le condizioni della figlia Matilde e confortarla dopo lo spavento. Inoltre, si sono confrontati con le forze dell’ordine per le procedure di rito. Lo testimonia il settimanale Vero che ha immortalato l’accaduto e ha pubblicato le foto che mostrano Matilde Caressa e sua madre Benedetta Parodi poco dopo l’incidente.

BENEDETTA PARODI E FABIO CARESSA, INCIDENTE PER LA FIGLIA

Il traffico milanese mette alla prova i conducenti più esperti, ma stavolta è Matilde Caressa a farsi trovare impreparata agli imprevisti della strada. A bordo della sua minicar, un veicolo creato appositamente per essere guidato da ragazzi tra i 14 e i 18 anni, si è scontrata con uno scooter. Sui social comunque la giovane non ha ancora commentato quanto accaduto, preferendo evidentemente trattare con discrezione la vicenda, anche se non ha avuto conseguenze serie né per lei né per la persona coinvolta nell’incidente stradale a Milano. Matilde è la primogenita della coppia, che ha altri due figli: Eleonora, nata il 20 ottobre 2004, e Diego che invece è nato il 28 ottobre 2009. Recentemente la sorella di Cristina Parodi e il marito hanno deciso di rinnovare la loro promessa d’amore, con un secondo matrimonio celebrato nella splendida cornice delle isole Maldive. E i tre figli erano in prima fila alla romantica cerimonia in spiaggia.

