Boomdabash, duetto con Rocco Hunt / Video: “Abbiamo scelto chi ha creduto in noi” (Sanremo 2019)

I Boomdabash questa sera si esibiranno con la canzone “Per un milione” sul palco del Festival di Sanremo 2019 in compagnia di Rocco Hunt, un artista che ha già avuto modo di calcare il palco dell’Ariston e che condivide con la band un sentimento che trascende la musica. Ad annunciare il loro sodalizio artistico per la puntata in onda questa sera è stata la band, che nei giorni scorsi ha condiviso una lunga dedica sulla sua pagina ufficiale. “Quando abbiamo dovuto scegliere l’artista che avrebbe duettato con noi a Sanremo – si legge su Facebook – abbiamo pensato a chi negli anni ha creduto in noi. A chi ci ha dato la sua fiducia incondizionatamente. A chi un giorno, dopo essere sceso dal palco di un nostro concerto disse: “Oggi mi sono sentito parte di qualcosa di grande, insieme a voi”. Quel palco – continua il gruppo nel lungo post – era quello di San Foca e quel ragazzo era Rocco Hunt“.

Boomdabash: “Un amore così grande come un fuoco che non si spegne, mai”

Secondo il post condiviso sui social negli ultimi giorni, i Boomdabash hanno scelto di duettare con Rocco Hunt per un motivo in particolare: “Un amore così grande come un fuoco che non si spegne, mai”. La loro amicizia nasce molto prima rispetto alla loro performance sul palco del Festival di Sanremo 2019 e prende vita dalla volontà della band di inserire, nella loro musica, nuove e sempre più importanti contaminazioni stilistiche. A rivelarlo è stato uno dei componenti del gruppo, Biggie Bash, che un una recente intervista concessa al Secolo IXI ha rivelato: “Il rap fa parte del nostro mondo con incursioni pop e duetti particolari, come quello con la Amoroso, abbiamo abituato il nostro pubblico allo scavalca mento dei confini musicali, sul palco di Sanremo manterremo vivo questo amore per le contaminazioni“.

Boomdabash duetto con Rocco Hunt: “Cercheremo di farvi ballare”

Scegliere Rocco Hunt per la serata dei duetti del Festival di Sanremo 2019 è stato per i Boomdabash una decisione del tutto naturale. L’artista è infatti autore del brano “Per un milione” assieme alla band salentina, alla talentuosa Federica Abbate e Cheope Mogol. Ma i motivi che hanno condotto il collettivo a questa scelta ha radici assai più profonde e risiede negli intenti che li accomunano all’artista. “La scelta di Rocco è stata fatta proprio perché volevamo qualcuno che sul palco avesse la nostra stessa attitudine – conferma il gruppo in un’intervista concessa a Fanpage.it – Con lui cercheremo di farvi ballare. Siamo dei terroni“. Tutto il pubblico del Festival della Canzone italiana è in attesa di conoscere quindi quali saranno i cambiamenti che il brano subirà in vista del duetto di questa sera, certi che la band riuscirà a sorprendere tutti ancora una volta.

Video Sanremo 2019: i Boomdabash cantano “Per un milione”





