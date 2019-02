Claudio Bisio/ La promessa: “Dopo il Festival vado a messa!”, il tripudio del “volemose bene” (Sanremo 2019)

Claudio Bisio sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2019, si sta riscaldando pian piano. Dopo il suo duetto con Michelle Hunziker, anche ieri ha dimostrato di possedere ancora verve e umorismo nell’intrattenere il pubblico presente nel Teatro Ariston. Esattamente con per le altre puntate, anche ieri ha voluto leggere dei tweet, per affrontare una intelligente campagna anti-haters. Tra i tanti, anche un messaggio da parte di un prete, che lo ha commosso. “Sono Salvatore, sono di Napoli e sono prete. Tu sei un comico, però quando hai tempo vai a messa con la tua famiglia. Dobbiamo andare tutti in paradiso”. L’attore quindi, si è visibilmente emozionato, tanto da rispondere: “Salvatore, io non posso garantire per la mia famiglia… i miei figli ormai sono grandi… ma il tuo messaggio mi ha emozionato. Ecco, appena finisce il Festival te lo prometto, a messa ci vado”. Evidentemente il Festival sta per diventare un posto dove i buoni sentimenti regnano sovrani, compresa la voglia di ritrovare la fede. Nonostante il “volemose bene”, il pubblico presente in studio ha gradito la promessa.

Claudio Bisio, all’Ariston diventa politicamente corretto

Nel frattempo, oltre ad aprire il suo cuore alla religione, dopo aver disertato messa per 30 anni, Claudio Bisio si è reso partecipe di una divertente gaffe prima della conferenza stampa di oggi. Ed infatti, al phocall al fianco di Virginia Raffaele, l’ha incitata a raggiungerlo dicendo: “Vieni Michelle”, chiamandola con il nome della Hunziker. Tra i flash dei fotografi per tutta risposta, la donna del Festival ha sorriso chiamandolo “Crozza”. Ed intanto, proprio la coppia Bisio-Raffaele, su palco non risulta azzeccatissima ed i due, regalano il meglio di sé al pubblico, quando sono dei “solisti”. In queste serate ci hanno provato e riprovato ma: o mancano le idee degli autori, oppure è un problema di sintonia (o anche di entrambe). Anche da solo però, fa ancora un po’ fatica, speriamo che queste due serate, possa regalarci qualcosa di “politicamente scorretto”… noi attendiamo con ansia la “messa cantata”.

