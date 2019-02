Federica Carta e Shade, duetto con Cristina D’Avena/ Video: ancora insieme dopo “Duets Forever” (Sanremo 2019)

Sarà Cristina D’Avena il valore aggiunto per la coppia composta da Federica Carta e Shade nella quarta serata del Festival di Sanremo 2019 dedicata ai duetti. In questo caso a calcare il palco dell’Ariston sarà dunque un trio, pronto a cimentarsi sulle note di “Senza farlo apposta“, un brano molto orecchiabile e che ha subito fatto breccia tra i più giovani, pubblico di riferimento di Federica Carta e Shade. Farà dunque un certo effetto vedere questi ragazzi promettenti della musica italiana accompagnati da un’interprete che ha dato la voce a molte delle sigle con cui la coppia è cresciuta. Il nome di Cristina D’Avena, infatti, è strettamente legato a quello delle sigle dei cartoni animati cui ha dato la voce a partire dagli anni Ottanta: pezzi di vita indimenticabili per tante generazioni, che fanno bene al cuore.

CRISTINA D’AVENA TORNA A SANREMO 2019

Per quanto possa risultare particolare la presenza di Cristina D’Avena sul palco dell’Ariston è bene ricordare come per la cantante nata a Bologna il 6 luglio del 1964 non si tratti di una prima volta al Festival di Sanremo. Cristina D’Avena, infatti, alla kermesse sanremese ha partecipato non nelle vesti di concorrente ma direttamente di superospite. Un onore che non capita proprio a tutti ed è stato invece tributato ad un’interprete spesso sminuita dalla critica per il semplice fatto di cantare sigle dei cartoni animati. Queste canzoni, però, hanno accompagnato l’infanzia di milioni di bambini italiani, facendo di Cristina D’Avena una voce “amica” e familiare. Se n’è avuta la conferma proprio in occasione della sua partecipazione alla serata finale del Festival di Sanremo 2017, condotto da Carlo Conti, quando la D’Avena è riuscita nell’impresa di far ballare tutto il Teatro Ariston.

L’AMICIZIA CON FEDERICA CARTA E SHADE

Qualcuno potrebbe domandarsi come mai la scelta di Federica Carta e Shade sia caduta proprio su Cristina D’Avena. Lo scorso anno i due giovani hanno partecipato all’ultimo lavoro della regina delle sigle tv, “Duets Forever – Tutti cantano Cristina“. Federica Carta ha duettato con Cristina in “Papà Gambalunga”, mentre Shade in “Doraemon”. E’ molto probabile che in fase d’incisione sia nata una bella amicizia, culminata adesso con la decisione di cantare insieme anche sul palco più importante della musica italiana, l’Ariston. Ora alla D’Avena spetta il compito di restituire il “favore” della precedente collaborazione di Federica Carta e Shade: “Felicissima di potervi accompagnare in questo vostro importante e meraviglioso percorso…“, ha scritto su Instagram.

VIDEO SANREMO 2019: FEDERICA CARTA E SHADE CANTANO "SENZA FARLO APPOSTA"





