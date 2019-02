Irama, duetto con Noemi e Caterina Guzzanti/ Video: “La musica è fatica, impegno, dedizione” (Sanremo 2019)

“Sei una persona genuina, una vera artista, hai sostenuto tantissime iniziative in questi anni dando voce a migliaia di donne. Fiero di averti al mio fianco sul palco di Sanremo, e di potermi unire a questo coro in un’occasione così importante” così Irama salutava Noemi su Instagram pochi giorni prima dell’inizio del Festival di Sanremo 2019. Noemi sarà infatti sua ospite nella serata dei duetti, ma, attenzione, anche se non si capisce bene la sua presenza, pare ci sia una seconda ospite, l’attrice e comica Caterina Guzzanti, sorella dei più noti Sabrina e Corrado famosi per la verve provocatoria e politica, oltre che per la loro bravura naturalmente. Noemi non ha mancato di rispondere anche lei via Instagram ai complimenti dell’amico cantante: “Fin da bambina ho sempre vissuto la musica nelle sue mille sfaccettature: divertimento, arte, libertà ed anticonformismo. Crescendo, ho capito che la musica è anche altro: impegno, dedizione e TANTA fatica. Irama è tutto questo: un artista che ha tanto da offrire, con una sensibilità fuori dal comune e una tenacia invidiabile. Come al solito però le chiacchiere stanno a zero ed è la musica che conta. Il pezzo di Filippo è veramente bello e vi stupirà per la profondità dei temi toccati. Mi sento per lui una sorella maggiore e sono felice di accompagnarlo in questo viaggio. Ci si vede a Sanremo“. Il brano portato in concorso, La ragazza dal cuore di latta, ha un testo molto bello, dedicata a una ragazza con problemi di cuore e anche vittima di violenze da parte del padre. Musicalmente il brano non è niente di che, sulla falsariga che va di moda quest’anno, cioè strofe parlate e un vago andamento rap.

IRAMA DUETTO CON CATERINA GUZZANTI A SANREMO 2019

Il trio di fratelli Guzzanti ha spesso collaborato insieme. Nel 1998, infatti, Caterina ha affiancato la sorella nel programma “La posta del cuore” e il fratello in altri programmi come “L’ottavo nano” nel 2000 e “Il caso Scafroglia” nel 2002. In quest’ultimo anno, ha recitato nel primo film diretto da sua sorella Sabrina “Bimba – È clonata una stella”. Ha recitato nella serie televisiva “Boris” dal 2007 al 2010, è stata protagonista di “Parla con me” nel 2008 e poi ha affiancato nella conduzione Stefano Bollani in “Sostieni Bollani”. Nel 2012 ha presentato “Nanuk – Prove d’avventura” ed è tornata sui propri passi partecipando al programma di sua sorella “Un due tre stella”. Nel 2013 ha condotto il programma “La prova dell’otto” e nel 2014 ha collaborato con Lo Stato Sociale per l’uscita del loro secondo album “L’Italia peggiore”. I suoi contatti con il mondo della musica dunque non mancano, ci piacerebbe sapere come è nata l’amicizia con Irama tanto da invitarla a Sanremo 2019.

VIDEO SANREMO 2019: IRAMA CANTA “LA RAGAZZA CON IL CUORE DI LATTA”





