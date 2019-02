PATTY PRAVO E BRIGA DUETTO CON GIOVANNI CACCAMO/ Video, cosa dirà Mara Maionchi? (Sanremo 2019)

Sicuramente è stato il momento più divertente di tutta la prima serata di Sanremo 2019, quando problemi tecnici (si è poi scoperto che il pianista dell’orchestra era andato a fare pipì) hanno impedito per diversi minuti l’inizio del pezzo “Un po’ come la vita” di Patty Pravo in coppia con Briga. Durante l’interruzione l’ormai anziana cantante non ha perso il suo humor lamentandosi al microfono “Ma sono venuta a Sanremo a fare una passeggiata o a cantare?”. Ha poi fatto discutere molto i gossipari anche il look di Patty, un mini vestito sotto cui si vedeva bene che era senza biancheria intima. Va bene che ha sempre voluto stupire, ma alla sua età… La canzone è piaciuta abbastanza, anche se la sua magica voce di un tempo è ormai un ricordo. Si è comportato bene anche Briga, anche se sembrava più un tot boy da compagnia che un cantante. Adesso per la serata dei duetti arriva un altro ragazzone, Giovanni Caccamo. Difficile capire quale spazio potrà trovare visto che di cantanti ce ne sono già due sul palco, ma la curiosità è molta.

PATTY PRAVO E BRIGA, DUETTO CON GIOVANNI CACCAMO A SANREMO 2019

E dire che Mara Maionchi lo aveva eliminato da X factor. Per fortuna ci ha pensato Franco Battiato a rivalutare Giovanni Caccamo, scegliendolo per aprire i suoi concerti estivi del suo tour del 2012. Battiato gli produce anche il suo primo singolo, L’indifferenza. Ma il vero riconoscimento arriva nel 2015 quando vince nella sezione Nuove proposte al festival di Sanremo con Ritornerò da te e vince anche il premio della critica, il Premio “Emanuele Luzzati” e il Premio Sala Stampa “Lucio Dalla”. Insomma, un trionfo. Chissà se a Mara Maionchi saranno fischiate le orecchie… L’anno dopo è di nuovo a Sanremo questa volta nella categoria Big classificandosi terzo. Alla carriera musicale alterna quella discografica, conducendo un programma con Caterina Caselli su Rai Radio 2. A Sanremo torna nel 2018,ma questa volta ottiene solo il decimo posto in classifica con il brano Eterno. sesso lo vedremo all’opera con Patty Pravo.

VIDEO SANREMO 2019: PATTY PRAVO E BRIGA CANTANO “UN PO’ COME LA VITA”





