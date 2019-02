Daniele Silvestri e Rancore, “Argentovivo”/ Video: “Canzone che nasce da una richiesta” (Finale Sanremo 2019)

Tra i favoriti alla vittoria della 69esima edizione del Festival di Sanremo ci sono Daniele Silvestri e Rancore con la canzone”Argentovivo”. Sin dal primo ascolto, la canzone presentata da questa inedita accoppiata ha colpito molti, soprattutto per la complessità e profondità del testo. Un apprezzamento che si è esteso a tutte le giurie di Sanremo e hanno fatto sì che Silvestri e Rancore balzassero sin dall’inizio ai primi posti della classifica della kermesse canora. Nella prima serata, la canzone “Argentovivo” si è posizionata in fascia blu e, quindi, tra i primissimi in classifica. Risultato ripetutosi anche nella seconda serata, che li ha ancora una volta consacrati tra i migliori, questa volta, in particolare per la Sala Stampa. Risultati che, al momento, mettono Silvestri e Rancore tra i papabili vincitori del Festival di Sanremo 2019.

COSA C’È DIETRO “ARGENTOVIVO”?

D’altronde, Daniele Silvestri presenta a Sanremo 2019 una canzone molto importante e particolarmente sentita e ne spiega le motivazioni in un’intervista rilasciata a Rolling Stones. “Ci sono due motivi contemporanei molto evidenti. – racconta il cantante – Il primo è che sono genitore di tre figli, di cui due adolescenti, di 15 e 16 anni”. Essere padre è stato infatti uno stimolo importante per Silvestri artista, che svela poi anche la seconda motivazione che arriva invece dai suoi fan e sostenitori. “Molti chiedevano un discorso rivolto all’adolescente di oggi o volevano sentir parlare dell’adolescente di oggi”, ha ammesso il cantante. Poi aggiunge “La cosa che ho pensato fosse più forte era quella di entrarci dentro, nel momento più scuro. Guardo in faccia la parte più nera”.

POSSIBILI VINCITORI DI SANREMO 2019?

Le possibilità che siano Daniele Silvestri e Rancore i vincitori del Festival di Sanremo 2019 sono quindi ottime. Secondo gli ultimi sondaggi, questo inedito duo potrebbe conquistare facilmente il podio e, qualora non da primi, da secondi classificati. Non sono gli unici infatti ad essersi conquistati in queste serate l’appellativo di favoriti: Ultimo, Irama, Loredana Berté e Francesco Renga si aggiungono alla lista e diventano per Silvestri e Rancore degli acerrimi nemici.

Clicca qui per vedere la seconda esibizione di Daniele Silvestri e Rancore a Sanremo 2019





