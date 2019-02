Gaia Masera, fidanzata di Shade/ Federica Carta? Nessuna gelosia, ma Giovanni Ciacci…

Nonostante le voci di gossip che vorrebbero fidanzati Shade e Federica Carta, nella vita del cantante c’è già una fidanzata. Lei si chiama Gaia Masera, meglio conosciuta come Basic Gaia per la sua attività di YouTuber e influencer. Dopo essersi conosciuti tramite Facebook, Shade e Gaia Masera non si sono più lasciati. Oggi, formano una coppia giovane, ma molto affiatata al punto che e voci su un presunto flirt tra il fidanzato e la compagna d’avventura al Festival di Sanremo, non preoccupano affatto Gaia che ha scelto di non accompagnarlo facendo il tifo per lui da lontano. Durante la settimana sanremese, tuttavia, Gaia non ha dedicato acun post a Shade. La loro ultima foto insieme risale allo scorso Natale. Tuttavia, la conferma della storia tra i due arriva da Giovanni Ciacci. L’esperto di gossip della trasmissione di Raidue, Detto fatto, parlando del presunto flirt tra Shade e Federica Carta, ha ribadito la presenza di una fidanzata nella vita del cantante il gara a Sanremo 2019.

GAIA MASERA: IL GOSSIP SUL FIDANZATO SHADE E FEDERICA CARTA

Le voci sul fidanzato Shade e su Federica Carta non infastidiscono Gaia Masera anche perchè i due cantanti hanno più volte ribadito di essere semplicemente amici e colleghi. Tuttavia, ad alimentare i pettegolezzi ci ha pensato Giovanni Ciacci che sta seguendo la parte dedicata alla cronaca rosa di Sanremo 2019. All’interno di Detto Fatto, infatti, Ciacci ha parlato di una presunta frequentazione di Shade e Federica Carta confermando la presenza di una fidanzata nella vita del cantante anche se non ha fatto acun riferimento a Gaia. “Sembra che abbiano una relazione. Sembra che i due inizino già a inciuciare. Mi stanno dicendo che lui è fidanzato, che abbiamo detto una roba di corna?”, ha detto Ciacci. Da parte sua, però, la YouTuber continua ad essere molto serena e tranquilla.

