Il patriota/ Video, su Rai Tre il film di Ronald Emmerich con Mel Gibson (oggi, 9 febbraio 2019)

Il patriota, film storico e d’azione diretto nel 2000 da Roland Emmerich, andrà in onda il 9 febbraio alle ore 20.30 su Rai 3. L’opera in questione è interpretata da Mel Gibson, nel ruolo di Benjamin Martin: l’attore ha recitato in numerosi colossal molto amati dal pubblico, come Braveheart, Arma letale e L’uomo senza volto. La parte di Gabriel Martin è invece stata assegnata al compianto Heath Ledger, storico interprete de Le quattro piume e Il cavaliere oscuro. Il nome del regista è legato ad altre produzioni famose, quali Independence day e Godzilla. Il compositore della soundtrack è John Williams, creatore di colonne sonore straordinarie, prime fra tutte quelle di Jurassic Park e Schindler’s list.

Il patriota, la trama del film

Il patriota è ambientato nel corso della Guerra di indipendenza americana e ha come protagonista Benjamin Martin, ex militare che conduce una vita tranquilla con i suoi sette figli. Quando si prospetta lo scontro con i britannici egli si oppone, preoccupato per le conseguenze negative che un simile avvenimento comporterebbe; ma uno dei figli, Gabriel, si arruola, e Benjamin è costretto a scendere in campo quando il giovane viene rapito. Durante la guerra Gabriel si innamora di Anne, figlia di un amico del padre, e la sposa, mentre uno dei suoi fratelli viene barbaramente ucciso. Amore e morte procedono di pari passo dall’inizio alla fine delle vicende, fino al tragico destino cui va incontro Anne insieme alla sua famiglia. La ragazza, con tutti gli altri abitanti del villaggio, viene chiusa in una chiesa su ordine del colonnello nemico Tavington e poco dopo l’edificio è dato alle fiamme. Gabriel perde così l’amore della sua vita e, in balia del dolore e della rabbia, insegue Tavington e muore nello scontro che segue. La battaglia finale si conclude con l’arrivo dei Francesi a sostegno degli Americani: ma, nonostante la vittoria, i sopravvissuti non possono fare a meno di sentirsi sconfitti.

