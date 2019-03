Andrea Dal Corso vs Martina Sebastiani/ “Sei ridicola”. E Antonio Moriconi replica…

Guerra social tra Andrea Dal Corso e Martina Sebastiani, i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island che, dopo aver avuto un breve flirt, si sono allontanati rompendo tutti i rapporti. Dopo il no di Andrea a Teresa Langella, Martina Sebastiani si era scagliata contro Andrea pubbicando un post molto tagliente. “Ci sono individui composti unicamente di facciata, come case non finite per mancanza di quattrini. Hanno l’ingresso degno d’un gran palazzo, ma le stanze interne paragonabili a squallide capanne”, aveva scritto per poi rivelare di essere stata contattata da Andrea subito dopo la scelta. A distanza di giorni, Andrea Dal Corso ha deciso di replicare a Martina attraverso una diretta Instagram nel corso della quale non è stato affatto tenero nei confronti della sua ex fiamma. Dal Corso, così, ha confermato di aver contattato Martina, ma non per riallacciare i contatti con lei: “mi sono messo in contatto con lei perchè mi stava denigrando davanti a tutti dicendo che sono un falso. Lei diceva che io sono diventato qualcuno grazie a lei. Io mi sono messo a ridere“, ha spiegato Andrea nella diretta.

LA REPLICA DI MARTINA SEBASTIANI

Andrea Dal Corso avrebbe così contattato Martina Sebastiani per chiederle spiegazioni sul suo atteggiamento e spiegarle i motivi che l’hanno spinto a dire no a Teresa. “Per me poteva finire così. Martina però continua a voler far parlare. Quindi cara Martina dovevi pomparti meno le labbra, che ti stanno facendo parlare male. Prima o poi te ne pentirai perché ti stai rendendo ridicola. Ti sto anche facendo pubblicità”, conclude Andrea nel live. La replica della Sebastiani non si è fatta attendere. Martina spiega di aver visto un Andrea diverso, incattivito nei suoi confronti solo per aver raccontato la verità. La Sebastiani, inoltre, racconta che nei messaggi Andrea le ha anche detto che, scrivendole, stava rischiando perchè avrebbe potuto pubblicare gli screen. Martina, poi, chiude la questione lanciando una frecciatina: “Ma poi tu non eri un lord? Ogni tanto ti dimentichi del tuo personaggio, che ormai ha mangiato la persona. Detto ciò ti auguro un giorno di essere sereno con te stesso come lo sono io adesso”.

LA FRECCIATINA DI ANTONIO MORICONI

Nella querelle tra Andrea Dal Corso e Martina Sebastiani è intervenuto anche il rivale Antonio Moriconi che, pur non nominando direttamente l’ex corteggiatore, ha lanciato una frecciatina attraverso Instagram Stories che non è passata inosservata ai followers. “Io di solito non faccio storie in cui parlo, però le faccio oggi che è una giornata un po’ strana. Tutti sappiamo che i contadini usano il letame per concimare i campi. Quindi mettono i semi, aggiungono il letame in mezzo alla terra e tre mesi dopo raccolgono quello che hanno seminato. Ma se un contadino riempie un campo di letame senza metterci i semi, due mesi dopo raccoglie solo la m**da”, ha detto Moriconi. La questione finirà così o ci sarà presto un nuovo capitolo? Il no di Andrea a Teresa, dunque, continua a far rumore.



