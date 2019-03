FEDEZ NESSUN VOLO DAL CAMPANILE DI SAN MARCO/ Non sarà al Carnevale di Venezia

Niente da fare. Fedez non parteciperà all’evento del Carnevale di Venezia in programma alle ore 11.00 di domenica 3 marzo presso il Campanile della Chiesa di San Marco. Il rapper sarebbe dovuto lanciarsi dal campanile di San Marco nel celebre Volo dell’Aquila tra gli eventi più importanti del Carnevale, ma le tante polemiche hanno fatto saltare tutto. Fedez non volerà dal Campanile. L’idea di “offrire” alla città di Venezia il rapper era venuta a Renzo Rosso, patron della Diesel che credeva di fare un gradito regalo alla città. In realtà la cosa non è stata particolarmente apprezzata considerando le polemiche che la notizia ha scatenato tra i veneziani. Il patron della Diesel già lo scorso anno era stato protagonista di uno speciale messaggio di pace tra Donald Trump e Kim Jong-un e per l’edizione 2019 aveva pensato di puntare tutto sul rapper vestendolo con la nuova “Capsule collection”.

Volo dell’Angelo 2019 a Venezia

Se Fedez non ci sarà, è confermatissima la presenza di Arianna Fontana, la pattinatrice di short track italiana, vincitrice peraltro di un oro, due argenti e di cinque bronzi olimpici e della Coppa del Mondo di short track 2012. Un’atleta di primissimo livello la cui presenza in uno degli eventi di Carnevale più importanti al mondo simboleggia anche la candidatura di Milano-Cortina alle prossime Olimpiadi Invernali del 2026. Niente da fare, invece, per Fedez che trascorrerà il giorno di Carnevale in compagnia di Chiara Ferragni e del piccolo Leone. La stessa Ferragni, infatti, ha spinto il marito a rinunciare a presenziare all’evento per via delle polemiche scoppiate nei giorni scorsi, ma c’è anche chi ipotizza che dietro il forfait del rapper ci siano anche degli impegni di lavoro, visto che Fedez sarà prossimamente in tour. In realtà Il Corriere della Sera parla di malcontento espresso dai veneziani sulla possibile presenza del rapper. Intanto l’organizzazione dell’evento di Carnevale a Venezia ha comunicato che l’evento è stato anticipato di un’ora: “Anziché alle 12 sarà alle 11 con la campionessa olimpionica Arianna Fontana che “volerà” sopra la Piazza più bella del mondo”.

