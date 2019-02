Fedez al Carnevale di Venezia 2019/ Per il volo dell’aquila: Chiara Ferragni con lui?

Fedez sbarca al Carnevale di Venezia 2019. Il rapper, reduce dal party degli Oscar 2019 con la moglie Chiara Ferragni, è atteso in piazza San Marco, domenica 3 marzo, alle 11, per i tradizionale volo dell’aquila che gli consentirà di planare su una folla di circa 23mila persone, pronte ad immortalare il momento clou del carnvae più famoso d’Italia. Il rapper da 7,6 milioni di followers, però, non sarà solo. Con lui, infatti, ci sarà la campionessa di pattinaggio short track, Arianna Fontana che ha all’attivo otto medaglie olimpiche. Sarà un momento imperdibile per Fedez che, dopo aver trascorso gli ultimi giorni in quel di Los Angeles incontrando anche Obama, in queste ore sta tornando in Italia con la moglie per essere presente al grande evento di Carnevale di Venezia. Con lui ci sarà anche Chiara Ferragni?

FEDEZ AL CARNEVALE DI VENEZIA 2019 EREDE DI RENZO ROSSO

Fedez è la sorpresa del Carnevale di Venezia 2019 che, nonostante attiri ogni anno migliaia di persone, quest’anno ha deciso di puntare su uno dei personaggi più seguiti dai giovani. Oltre ad essere amato per la sua musica, il rapper è seguitissimo su Instagram dove, insieme alla moglie Chiara Ferragni, forma un vero esercito di followers con più di 23 milioni di seguaci (7,6 lui, 16,1 l’influencer). Lo scorso anno, a compiere il tradizione volo dell’aquila fu il patron di Diesel Renzo Rosso lanciando un messaggio di pace tra Donald Trump e Kim Jong-un. Negli anni scorsi, l’aquila femminile èha avuto le sembianze di Carolina Kostner, Francesca Piccinini, Giusy Versace.





