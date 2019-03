GIOVANNA CAMASTRA/ Video, il pubblico la premia, rimarrà prima? (Sanremo Young 2019)

La quindicenne Giovanna Camastra, è una dei giovanissimi protagonisti, nonchè prima classificata dell’ultima puntata, di Sanremo Young 2019, il talent show condotto da Antonella Clerici che assegnerà la vittoria al migliore concorrente in gara, al quale sarà data la possibilità di accedere direttamente alla categoria nuove proposte di Sanremo 2020. In attesa del nuovo appuntamento con il programma, in onda venerdì 1 marzo 2019, vediamo cosa è successo venerdì scorso. La ragazza calabrese si è esibita in duetto con Marco Masini, che insieme a lei ha cantato la sua canzone T’innamorerai. L’esibizione non suscita particolare entusiasmo tra i membri dell’Academy, soprattutto Noemi e Rita Pavone. Ma al momento di scoprire la classifica, la ragazza viene premiata dal televoto, che la fa balzare al primo posto. Giovanna, prendendosi una rivincita rispetto ai giudici in studio, è prima anche nel gradimento social su Instagram e, così, chiude in bellezza questa sua seconda settimana a Sanremo Young. Riuscirà a mantenere questo standard così elevato anche durante la prossima puntata? Lo scopriremo.

Baby K a Giovanna Camastra: “L’amore è complicato”

Al termine dell’esibizione di Giovanna Camastra, Antonella Clerici, come accade dopo ogni duetto, torna sul palco per salutare il cantante accompagnatore del concorrente e per raccogliere qualche prima considerazione da parte di entrambi. In questo caso la conduttrice, facendo riferimento al testo della canzone intonata da Marco Masini e dalla Camastra stessa, si rivolge a quest’ultima che, con i suoi 15 anni, dovrebbe aver sentito particolarmente vicino un testo incentrato sull’innamoramento. “Sei mai stata innamora a 15 anni? Una cottarella?”, le chiede. Giovanna dice “No”, sorridendo. Antonella, quindi, replica: “Non vuole dirlo a tutti”. Dall’Academy arriva il commento di Baby K, che afferma “Meglio così. L’amore è complicato. Hai tempo per soffrire!”. Antonella Clerici non è dello stesso parere, sostenendo che l’amore non sia sempre così difficile e che regali anche tante gioie. La conduttrice decide, quindi, di cambiare argomento, passando a ringraziare Marco Masini per aver accompagnato Giovanna nel duetto, passando dal ruolo di giurato ricoperto lo scorso anno a quello di ospite che si esibisce sul palcoscenico.

Chi è la prima classificata della settimana?

Giovanna Camastra ha 15 anni e viene da Botricello, in provincia di Catanzaro. Insieme ad Antonio Vaglica, è la seconda concorrente calabrese del programma. Giovanna frequenta il liceo scientifico, tant’è che le sue materie preferite sono la chimica e la fisica. A supportarla in questa esperienza unica ci sono la madre Sabrina, il padre Pasquale e il fratello. Sono stati proprio i genitori a indirizzarla verso il mondo musicale fin da quando era bambina. Sabrina, infatti, suona la chitarra, mentre Pasquale si diletta con l’organo elettrico. I cantanti preferiti di Giovanna sono Pino Daniele e Fabrizio De Andrè. “Mi piace cantare e spero di farlo per tutta la vita. L’emoji che mi rappresenta è la faccina che ride perché sono una persona che si diverte molto. Anche quando non va tutto bene, cerco sempre di sorridere. La canzone che avrei voluto scrivere o interpretare è ‘Vento di passione’ di Pino Daniele perché il testo mi emoziona molto e mi ricorda qualcosa che ho vissuto. La sento molto mia”, ha affermato la ragazza nel suo video di presentazione ufficiale a Sanremo Young.





