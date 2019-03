GIUSEPPE CICCARESE/ Video, con Vecchioni per il secondo posto (Sanremo Young 2019)

Giuseppe Ciccarese, concorrente di Sanremo Young 2019, ha superato anche l’ostacolo della seconda puntata del programma condotto da Antonella Clerici. Nell’attesa di rivederlo venerdì 1 marzo 2019, sempre in prima serata su Rai Uno, vediamo cosa è successo durante lo scorso appuntamento del talent. Come tutti i suoi compagni di avventura, anche Giuseppe si è esibito in un duetto con uno degli ospiti della serata. Al suo fianco sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo il grande Roberto Vecchioni, con il quale ha cantato la canzone con cui il cantautore ha vinto il Festival nel 2011, Chiamami ancora amore. Per Ciccarese non è stato semplice confrontarsi con una voce così particolare e unica come quella di Vecchioni e, forse guidato dalla paura del confronto, ha un po’ esagerato con i movimenti sul palcoscenico. La sua esibizione ha chiuso le uscite dei concorrenti del programma e ha guadagnato, nonostante le difficoltà, i complimenti dei membri dell’Academy, che hanno apprezzato comunque la sua capacità di cimentarsi in una sfida così complicata. Al termine del programma Giuseppe Ciccarese si è guadagnato il secondo gradino del podio.

Giuseppe Ciccarese al cospetto dell’Academy

L’esibizione di Giuseppe Ciccarese e Roberto Vecchioni si tinge subito di una vena di emozione e romanticismo, nonostante la maglietta con la scritta “Star dad” indossata dal cantautore. Al termine dell’esibizione Noemi si sbraccia per applaudire, Rita Pavone si alza in piedi e il pubblico esplode in un applauso che lascia pochissimo spazio alle opinioni di chi, eventualmente, non ha gradito. “Sei stato bravissimo! Hai dato potenza al testo!”, afferma Noemi. “Io sono affezionata ai testi! Cantare un bel testo è come avere un tappeto volante che ti può tenere o ti può buttare giù. Tu sei riuscito a guidarlo alla grande! Certo, avevi un compagno di viaggio pazzesco!”, prosegue. La parola passa ad Amanda Lear, che concorda con la collega. “Avevo già votato Giuseppe la settimana scorsa, perchè credo che abbia una voce stupenda”, dice. Continua Rita Pavone, che ritiene Vecchioni così grande da non riuscire a trovare nessuno capace di rendere al massimo una sua canzone. Le canzoni, secondo lei, vengono parlate, non cantate, da Roberto. Anche Rocco Hunt e Baby K sono soddisfatti dell’esibizione.

Giuseppe a Vecchioni: “Grazie Maestro”

Il profilo Instagram di Giuseppe Ciccarese dimostra chiaramente quanto sia stato importante per il ragazzo cantare al fianco di un artista come Roberto Vecchioni sul palcoscenico dell’Ariston. Lo dimostra uno scatto che ritrae i due durante le prove: Roberto appoggia una mano sulla spalla di Giuseppe con fare paterno, come se volesse, in un certo senso, insegnargli a cantare su quel palcoscenico. “È stato uno dei regali più belli che mi potessero fare, cantare con un’artista così umile, così semplice ma allo stesso tempo così magnifico, non sono sicuramente queste le parole giuste per descriverla. Posso solo dire … GRAZIE MAESTRO. “, scrive Ciccarese per corredare lo scatto. Ancora, dopo l’esibizione, condivide con i suoi follower il video del suo duetto: “Qualcosa che resterà per sempre dentro di me”, scrive concludendo il post con un cuore rosso, come quello all’interno del quale il giovanissimo concorrente di Sanremo Young porterà sempre questa opportunità concessagli dalla sua partecipazione al programma.

