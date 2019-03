Suburra non va in onda/ La serie TV si sposta di lunedì in seconda serata: perché?

La prima stagione di Suburra era approdata nella prima serata della seconda rete di Casa Rai, ogni venerdì. L’arrivo in prime time è durato ben poco ed infatti proprio oggi, della serie TV non vi è traccia. Per vedere il quinto episodio, dovrete attendere lunedì nella seconda serata. Ed infatti, il format di Netflix è stato spostato alle 23.40: come mai? Non si conoscono – attualmente – i reali motivi di tale cambiamento. Sulla piattaforma di streaming invece, è già arrivata la seconda stagione da sabato 23 febbraio 2019. Ma di cosa parla la serie? Eccovi una breve trama per capirne di più. La prima stagione, formata da ben dieci episodi, è andata in onda per la prima volta nel 2017. Aureliano, Spadino e Samurai si contendono il controllo totale di Roma. Ai tre protagonisti, si unisce anche il giovane Lele, figlio di un poliziotto che però, frequentemente, si dedica allo spaccio. Confuso e perplesso sulla strada da intraprendere, Lele sarà spremuto e condizionato dalla mente di Samurai. Lui infatti, fantastica di edificare una sorta di Las Vegas dalle parti di Ostia, dove il padre di Aureliano esercita il controllo.

Suburra (in chiaro) si sposta alla seconda serata del lunedì

E se la prima stagione di Suburra è stata spostata dalla Rai nella terza serata del lunedì, su Netflix le puntate della seconda stagione, procedono a gonfie vele. La storia, vuole entrare anche nella filosofia del cattivo, per cercare di individuare la sua psicologia. Tra gli altri scenari, c’è l’interessante risvolto di Spadino che nascondeva un segreto già evidenziato – in parte – nella prima stagione: la sua omosessualità. Durante le prime scene della seconda stagione, ha deciso di vivere – a suo modo – una storia d’amore con il personaggio di Teo, interpretato da Aleph Viola. Raggiunto da Gaypost.it, l’attore ha raccontato la sua esperienza nella serie: “Ho cercato il più possibile di capire di cosa avevano bisogno i registi e cosa serviva a me. Volevo raccontare qualcosa che conoscevo, trovare i punti in comune con il personaggio”. Se la trama della prima stagione “mixata” alla seconda vi hanno già convinto, potrete recuperare gli episodi su Netflix oppure vederli in chiaro sulla seconda rete di Casa Rai al lunedì, dalle 23.40 in poi.

