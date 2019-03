Bobo Vieri e Costanza Caracciolo si sposano in estate?/ Le pubblicazioni di nozze….

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo sposi entro l’estate in stile Chiara Ferragni e Fedez? Non si conoscono i dettagli delle loro nozze ma sicuramente tutto sta diventando via via più concreto e a confermare le intenzioni della coppia è arrivata la pubblicazione sul sito del comune delle loro pubblicazioni. Come nelle migliori delle tradizioni del mondo dello spettacolo, sembra che alla fine per l’ex bomber Bobo Vieri e l’ex velina Costanza Caracciolo arriverà presto un lito fine per la loro famiglia che è già tale grazie all’arrivo della piccola Stella. La loro storia d’amore è iniziata nell’estate del 2017 con tanto di conferma ufficiale dopo settimane di foto e rumors e da allora tutti hanno gioito per la loro unione che ha reso felici entrambi e anche tutti coloro che sono legati alla coppia in qualche modo.

LA DATA DELLE NOZZE E LA LOCATION….

L’amore della coppia ha regalato la vita alla piccola Stella ma desso gli occhi di tutti sono puntati sulle prossime nozze e su quelli che saranno i dettagli del lieto evento. Al momento la data e la location rimangono top secret ma sembra proprio che il matrimonio di Bobo Vieri e Costanza Caracciolo andrà in scena proprio la prossima estate e che i due possano scegliere proprio la Sicilia. Il loro è stato un rapporto che è cresciuto nel tempo ed è diventato altro visto che erano amici da tempo e in molti, durante i primi avvistamenti insieme, non pensavano a qualcosa di più che ad un incontro tra amici. Sono stati i loro primi selfie con tanto di cuori e dediche a cambiare le cose ufficializzando quello che Chi aveva già riportato, e adesso? La caccia alla dama e alla location delle nozze è appena iniziata.

