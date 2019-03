Stefan Cernetic, un vero principe?/ “Sulla bandiera del Montenegro il mio stemma”

Continua a tenere banco il caso di Stefan Cernetic, il 57enne che sostiene di essere un nobile principe del Montenegro, discendente di una famosa casata, ma che in Italia è stato denunciato dai carabinieri di Brindisi per falsa attestazione di identità personale oltre che per possesso e fabbricazione di documenti di identità falsi. Molti accusano Cernetic di essere un finto principe, ma lo stesso continua a sostenere il contrario. Ospite quest’oggi presso “Storie Italiane” su Rai Uno, ha spiegato: «Io non sono un vero principe? E’ falso. Sulla bandiera della repubblica del Montenegro hanno messo il mio stemma – argomenta – parliamo di uno stato sovrano». In studio gli fanno notare che recentemente hanno organizzato un club a Dubai in cui hanno chiamato una sessantina fra le casate e famiglie più importanti al mondo, ma Cernetic non era stato invitato: «Cosa c’entra che non ero nel club di Dubai – replica lo stesso 57enne torinese – non è una prova in merito al mio essere principe o meno» Quindi lo stesso punta il dito nei confronti del governo montenegrino: «E’ un governo criminale – afferma – che non mi sopporta e forse mi ha messo anche nella lista nera come ha fatto l’Ucraina con il buon Al Bano».

STEFAN CERNETIC, UN VERO PRINCIPE?

Anche Renato Balestra, noto stilista, ha da ridire nei confronti di Stefan Cernetic: «Io conosco tutti nel Montenegro, ho cenato con i reali, e l’unico principe esistente è Nicola, di lui non ne ho mai sentito parlare». Pronta la replica del diretto interessato: «Non è vero che l’unico principe montenegrino è Nicola visto che ci sono due case reali, evidentemente Balestra, che è una persona che stimo, non conosce la storia del Montenegro». Gli fanno notare anche la sua mancata presenza sull’Almanacco di Ghota, una sorta di bibbia riguardante le famiglie regnanti e reali d’Europa. «Chi l’ha detto che non ci sono? – Risponde all’accusa Cernetic – E comunque sul Gotha ci sono soprattutto le nobili famiglie dell’ovest dell’Europa, l’est viene trattato di meno. E poi l’almanacco Gotha di oggi è un falso, basta pagare per avere il proprio nome apposto».

