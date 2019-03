Ambra Angiolini e Max Allegri/ Foto, dedica social dopo la vittoria: “Il tuo cuore..”

Come una bella favola moderna, Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono ritrovati insieme, su una stessa strada quella della rinascita e della voglia di andare avanti nonostante tutto e tutti e quella che sembrava la foto di un flirt estivo, è presto diventata qualcosa di più. La coppia ha conquistato tutti non a colpi di selfie e di foto “scandalo” sulle riviste o con servizi posati al pari di alcuni colleghi, ma proprio per il loro comportamento inverso. La diplomazia, il voler fare tutto senza ferire nessuno e la riservatezza sono le caratteristiche di una storia d’amore che sa essere calda e passionale senza scadere nel trash e nel mero gossip e la conferma è arrivata ieri sera dopo la vittoria della Juventus. A parlare è stata Ambra Angiolini che in Massimiliano Allegri ha trovato un faro da seguire e, soprattutto, un uomo leale e “coraggioso” a cui ha voluto fare una dedica speciale proprio su Instagram.

LA DEDICA DI AMBRA AL SUO MAX ALLEGRI

Proprio pubblicando la foto di Massimiliano Allegri intento ad affrontare una serata durante una passeggiata, Ambra Angiolini ha scritto: “Coraggio viene dal latino cor, «cuore». Al pari di molte altre parole che finiscono per ..aggio, indica: un agire che abbia un preciso scopo, l’ampiezza di qualcosa. Cor-aggio, perciò, vuol dire fare cose che rivelino (a te innanzitutto) il tuo cuore, cioè la tua autenticità; e scoprire in tal modo quanto è grande quel che in te è autenticamente tuo“. Sicuramente non si tratta di una dedica come mille altre e non è di facile interpretazione ma si capisce bene che si tratta di una dedica ad un uomo che ha fatto della sua autenticità, lealtà e trasparenza non solo un esempio nello sport ma anche nella vita che i due hanno deciso di condividere mettendo insieme le loro famiglie. Esiste complimento o dedica d’amore migliore di questa? Ecco il post:





