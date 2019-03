Avengers: Endgame nuovo trailer/ Video, le immagini fanno scatenare i fan

Ecco il nuovo trailer di Avengers: Endgame che sicuramente aumenta l’attesa, o l’hype come dicono i giovani, in attesa dell’uscita del film nelle sale il prossimo 24 aprile. Il quarto capitolo della saga dedicata ai supereroi è stato diretto, come gli altri episodi, dai fratelli Russo e sicuramente sono molti i motivi per attenderlo con ansia. E se nelle immagini possiamo vedere un omaggio ai Vendicatori originali non potevano mancare le polemiche di chi avrebbe voluto qualche anticipazione in più. Il trailer infatti non fa filtrare nulla sulla trama, seguendo la tradizione di chi l’ha preceduto. Ci sono però anche delle interessanti conferme tra cui le nuove uniformi bianche che dovrebbero essere utili per volare verso il Regno Quantico. Nelle immagini poi possiamo anche assistere al ritorno di Nebula e Tony Stark, cosa che fa pensare che si salveranno dalla deriva spaziale che avevamo visto nel primo trailer.

Clicca qui per il trailer

Avengers: Endgame nuovo trailer, cast e credits

Per ammazzare l’attesa dell’uscita di Avengers: Endgame e dopo la curiosità scaturita dal nuovo trailer andiamo a rivedere alcune informazioni fondamentali sul cast e non solo. La regia sarà ancora una volta affidata ai fratelli Russo come nei precedenti capitoli. Tra i protagonisti vedremo Robert Downey Jr ne panni di Tony Stark/Iron Man, Chris Hemsworth in quelli di Thor, Mark Ruffalo in Bruce Banner/Hulk, Chris Evans in Steve Rogers / Capitan America e ancora molti altri volti noti. Fondamentale sarà anche l’apporto dato dalla costumista Judianna Makovsky e alle scenografie di Leslie A. Pope e Charles Wood. Per vedere il film però dovremo aspettare il 24 aprile anche perché la produzione ha capito che è bene stimolare il pubblico senza però svelargli molto.

Il trailer del film





