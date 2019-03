Eros Ramazzotti, Radio Italia Live/ “Vita ce n’è” protagonista del prime time

Questa sera, giovedì 14 marzo 2019, sul canale 31 del digitale terreste (Real Time), andrà in onda il sesto episodio della seconda stagione di Radio Italia Live. In onda dalle 21.10 circa, il cantautore romano Eros Ramazzotti, attualmente impegnato in tour con la sponsorizzazione del suo nuovo album, farà impazzire il suo pubblico. Dall’Auditorium di Radio Italia, lo show musicale proporrà una serie di brani inediti del buon Eros, eseguiti rigorosamente dal vivo. Spazio poi per le domande degli estimatori con risposte pronte e dirette. Naturalmente, nel corso dell’appuntamento di circa un’ora, ci sarà sicuramente spazio per menzionare (ed interpretare) qualche pezzo cosiddetto “evergreen”. Il programma interamente dedicato alla musica italiana e ai suoi protagonisti, torna su Real Time ma in contemporanea può essere ascoltato pure tra le frequenze di Radio Italia. Inoltre, potrete seguirlo anche su Radio Italia Tv e in streaming sul sito radioitalia.it.

Radio Italia Live, Eros Ramazzotti il protagonista di stasera

Radio Italia Live, anche quest’anno ritrova alla conduzione la speaker di Radio Italia Manola Moslehi che intervisterà Eros Ramazzotti tra una performance e l’altra. In studio anche lo speaker Mirgo Mengozzi che interagirà con il pubblico. Impegnato con le quattro date al Palottomatica di Roma, le tappe hanno aperto i battenti dallo scorso 12 marzo per poi proseguire anche il 13 e continuare domani e concludersi il 16. Prima di queste Eros ha regalato al pubblico del Nord Italia, una serie di infinite emozioni andando in scena ripetutamente a Milano. Il Vita Ce N’è World Tour però, è ufficialmente iniziato in Italia da Torino lo scorso 2 marzo. Il nuovo lavoro discografico è uscito il 23 novembre e tramite un titolo, ha deciso di racchiudere tutto il suo intero mondo. “Ho passato qualche anno in cui non sapevo se continuare o fermarmi per sempre. Mi sono chiesto se continuare avesse un senso perché mi sono detto: ‘Che lo compongo a fare un disco tanto per farlo?’. Ci sono tanti artisti che vivono di memoria, non volevo iscrivermi al club” ha dichiarato mesi fa a Vanity Fair.

