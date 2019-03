Maurizio Costanzo Vs Lorella Cuccarini/ “Deve stare più attenta a quello che dice!”

Lorella Cuccarini è ancora sulla bocca di tutti. Oggi ci aspettavamo di parlare di lei per via dell’ospitata di Heather Parisi ieri sera a Non è la d’Urso e invece lo facciamo per via delle parole di Maurizio Costanzo che dalle pagine di Chi dice la sua sulle ultime uscite della showgirl. Nella sua settimanale rubrica, il giornalista e conduttore non ha detto delle parole lusinghiere nei confronti della Cuccarini e non per via della sua bravura che è sicuramente sotto gli occhi di tutti ma per quello che sta facendo al di fuori dal palcoscenico del teatro o dalla tv. Quella che ormai è stata definita la “sovranista” più amata dagli italiani è finita nell’occhio del ciclone prima per via del suo sostegno al Governo e poi per le gaffe fatte in tv e, in particolare, ospite a Otto e Mezzo. Ed è su questo che Maurizio Costanzo si focalizza bacchettando la showgirl e invitandola a parlare di cose che sa e a fare il suo mestiere senza andare oltre.

LE PAROLE DI MAURIZIO COSTANZO

In particolare, Maurizio Costanzo conferma: “C’è un vecchio adagio che dice: “Ognuno faccia il proprio mestiere”. Lorella Cuccarini, donna di spettacolo di grande talento, dovrebbe stare più attenta a quel che dice, soprattutto in tv. Deve ringraziare gli ospiti di quella puntata di Otto e mezzo e la conduttrice Lilli Gruber, che non le hanno fatto notare eccessivamente la “svista” (ha dichiarato che in Italia non si vota da dieci anni). Vero che c’ha pensato poi la Rete”. Siamo sicuri che le parole di Costanzo non cadranno nel vuoto e non per via della possibile reazione di Lorella Cuccarini ma anche da parte di tutti coloro che pensano che ognuno sia libero di dire quello che vuole nonostante il ruolo che ricopre.

