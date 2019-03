RAOUL BOVA/ Video, Sarà Giorgio Armani in “Made in Italy” (Sanremo Young 2019)

Raoul Bova è uno degli ospiti dell’ultima puntata di venerdì 15 marzo 2019 di “Sanremo Young 2019“, il teen talent condotto da Antonella Clerici. L’attore italiano sarà tra i protagonisti della finalissima che decreterà il vincitore che il prossimo anno parteciperà di diritto alla kermesse di Sanremo Giovani. Una grande possibilità per uno dei giovani talenti pronti a sfidarsi a suon di note sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo. Chissà se con il bel Raoul a Sanremo ci sarà anche la compagnia Rocio Munoz Morales che, durante un’intervista rilasciata a Verissimo, ha raccontato il desiderio di sposarsi. “Mi piacerebbe sposarmi. Io lo amo tantissimo” ha rivelato l’attrice con cui Raoul è legato da diversi anni e con cui ha messo su famiglia.

Raoul Bova e la nascita di Alma

La coppia, infatti, ha avuto due splendidi figli tra cui l’ultima arrivata è Alma: “Non ci aspettavamo che io fossi incinta perché è successo in un periodo in cui entrambi eravamo impegnati nelle nostre rispettive tournée teatrali. In più andando avanti coi mesi, Raoul è dovuto partire per la Colombia per girare la sua nuova serie tv. Quindi mi sono sentita sola”. Rocio Munoz Morales ha poi confidato di essere rimasta da sola anche durante la nascita di Alma visto che Raoul Bova era impegnato nelle riprese di una serie all’estero: “Mi mancava il mio uomo, mi mancavano le sue carezze, mi mancava il suo amore. Ora però stiamo recuperando e stiamo praticamente tutto il giorno insieme”. Intanto Bova è pronto ad una nuova avventura televisiva: interpreterà sul piccolo schermo il grandissimo Giorgio Armani nella fiction “Made in Italy”.

Raoul Bova vince il premio Bacco a Berlino

Nuovo importante riconoscimento per Raoul Bova che ha ricevuto. il Premio Bacco durante il Festival di Berlino. Ad accompagnarlo in questo importantissimo evento la compagna Rocío Muñoz Morales. Un premio ideato dal patron del premio Massimo Mannozzi che per l’anno 2019 ha premiato l’attore italiano e Sandra Milo, icona senza tempo del cinema italiano. Un altro importante premio per Raoul Bova che può condividere questa statuetta con altri grandi nomi del cinema italiano come Mario Monicelli, Isabella Ferrari, Ricky Tognazzi, Gabriele Salvatores, Giancarlo Giannini e Remo Girone.





