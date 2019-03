Ornella Vanoni/ Il bacio con Patty Pravo e la voglia di leggerezza (Che tempo che fa)

Ornella Vanoni questa sera, sarà tra le ospiti di Fabio Fazio nel corso del nuovo appuntamento con Che tempo che fa, il talk show trasmesso sulla rete ammiraglia di casa Rai. La trasmissione in prime time avrà modo di mettere in evidenza gli ultimi impegni lavorativi dell’ex giurata della seconda edizione di Ora o mai più. Nello spazio serale di Raiuno, ci sarà modo anche per vedere Patty Pravo e sono in tanti a pensare che questo sia un modo per annunciare un nuovo progetto tra le due icone della musica italiana: che stia bollendo qualcosa in pentola? Dopo essersi incontrate sul palcoscenico del Teatro Ariston nell’ultima edizione della kermesse e poi proprio nello show di Amadeus, si pensa ad una nuova idea in ambito musicale. Ed infatti le due non saranno ospiti in maniera “separata” ma hanno deciso di presentarsi insieme in puntata. A questo punto, le probabilità di una collaborazione sono proprio dietro l’angolo e si aspetta la probabile ufficialità che dovrebbe arrivare direttamente questa sera, nel corso dell’ospitata da Fabio Fazio.

ORNELLA VANONI OSPITE A CHE TEMPO CHE FA

Ornella Vanoni e Patty Pravo stanno per annunciare un tour in coppia? La notizia era stata pubblicata un paio di anni fa da Mario Luzzato Fegiz attraverso le pagine del Corriere della Sera. “Io e Ornella siamo molto amiche e ci vediamo spesso. Sono mesi che stiamo progettando questo tour. Ma è prematuro parlarne”, aveva detto Nicoletta Strambelli in quell’occasione. Ora è arrivato il momento giusto? Di recente intervistata tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni, Ornella ha parlato anche del bacio sulla bocca che si è scambiata con Patty Pravo proprio sul palcoscenico del Teatro Ariston. Ed infatti, questo particolare scambio ha creato molto scalpore: “Oltre che musoni pure bacchettoni? Non era un bacio, era un soffio, labbra contro labbra. Adesso non si può più neanche baciare un’amica sulle labbra? Siamo messi male, eh!”, ha affermato Ornella (e come darle torto!). Proprio durante quella intervista, parlava di avere in mente un programma televisivo: “Sì, ma con cautela. La tv oggi è piena di insidie e si studia troppo poco, mica come ai tempi miei e di Mina”.

ORNELLA VANONI ED IL CORTEGGIAMENTO DI RED CANZIAN

Ornella Vanoni ha sicuramente conquistato il pubblico di Raiuno anche in occasione di Ora o mai più. Celebri ormai le sue baruffe con Toto Cutugno anche se in merito, sempre a Sorrisi, la grande artista aveva commentato: “Ma quali baruffe? Lui è irruento. Aiutami, d’accordo, ma non pigiarmi il coso, il pulsante. Fine. La gente ha la smania di vedermi litigare e di litigare su tutto. Perché? Leggerezza, signori! Gli italiani non sanno essere ironici, sono sarcastici”. Ma proprio in merito alla trasmissione di Amadeus, nel corso dell’ultima puntata la Vanoni aveva rivelato di essere stata corteggiata, in passato, da Red Canzian. Quest’ultimo ha fatto chiarezza oggi su quelle dichiarazioni che nei giorni scorsi fecero discutere, asserendo nel corso della trasmissione Domenica In: “Ad Ornella Vanoni ho mandato solo delle rose”. Una gentilezza, forse, scambiata dalla celebre artista milanese che quest’anno compirà 85 anni, per un vero e proprio corteggiamento romantico.



