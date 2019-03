Meghan Markle/ Addio a Buckingham Palace e stop agli eventi: “Ha faticato tanto ma..”

Dai 76 eventi pubblici allo stop agli eventi pubblici: Meghan Markle ha detto addio alla vita mondana e fino alla nascita del Royal Baby la Duchessa non dovrà più occuparsi di altre questioni. Stop e maternità ufficiale per l’ex attrice americana che in questo periodo ha dimostrato di essere una vera e propria presenzialista andando avanti come un treno e la stessa Regina Elisabetta sarebbe stupita dalla sua voglia e dalla sua forza, ma adesso è arrivato uno stop ufficiale dalla famiglia Reale. Nelle prossime settimane avrà comunque il suo bel da fare visto che è arrivata la notizia che la coppia lasceranno Buckingham Palace. E’ arrivato per loro il momento di trasferirsi a 30 km da Londra in attesa dell’arrivo del loro bambino ma anche questo non dovrebbe essere legato alla famosa diatriba tra i due figli di Lady D.

TRASLOCO E STOP AD EVENTI

A quanto pare il trasloco era già nei piani di tutti così come la divisione dei ruoli e dei progetti di William ad Harry e adesso toccherà al loro capo comunicazione, Sara Latham, fare capo al segretario della comunicazione della Regina, Donal McCabe, per le questioni che riguardano la coppia che adesso vivrà al Frogmore Cottage come la stessa Elisabetta II ha voluto proprio per dividere le sorti dei due fratelli visto che William è destinato a diventare Re d’Inghilterra a differenza del fratello. In studio a Mattino5 Antonio Caprarica commenta: “Può essere che la nascita del bebè o dei bebè modificherà un po’ lo stato delle cose ma al momento lei e Kate sono vittime del vortice dei social e spesso sono proprio gli haters che parlano male dell’una o dell’altra. Meghan ha faticato in questi mesi proprio come fanno i Reali ovvero accarezzando teste e tagliando nastri ma sicuramente è una ragazza forte che ha colpito molti sudditi“. E adesso?

