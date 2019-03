Bianca Guaccero/ Brutto incidente, cosa è successo? I fan aspettano Detto Fatto ma…

Brutto incidente per Bianca Guaccero, la regina del pomeriggio di Rai2, che proprio sui social ha mostrato poco fa la sua mano fasciata sui social e nelle dirette Instagram annunciando quello che è successo. A quanto pare la conduttrice è finita al pronto soccorso dopo un incidente domestico che le è accorso mentre stava lavando i piatti con tanto di cinque punti per chiudere la ferita. Proprio mentre lavava i piatti della sera, la bella conduttrice, attrice e cantante si è tagliata la mano ed è finita al pronto soccorso dove le hanno messo dei punti per quanto la ferita era profonda. Fasciata poi la mano l’hanno rimandata a casa e adesso tutti si chiedono se pomeriggio sarà in onda su Rai2 oppure no. Alla luce di dove si trova la ferita non dovrebbero esserci problemi a meno che non stia assumendo farmaci che la destabilizzino un po’.

LA CONDUZIONE DI DETTO FATTO A RISCHIO?

Sui social insieme all’annuncio dell’incidente, Bianca Guaccero non ha annunciato che non sarà alla conduzione di Detto Fatto oggi pomeriggio e questo lascia pensare che tutto sarà invariato. In questi giorni la conduttrice non può davvero prendersi il lusso di fermarsi visto che ha lanciato il suo libro, Il tuo cuore è come il mare, e proprio ieri sera lo ha presentato da Fabio Fazio. Sempre sui social, poco fa, ha confermato che sarà in alcune delle sedi Mondadori proprio per incontrare i fan, firmare le copie e presentare il suo libro confermando che l’appuntamento di sabato pomeriggio a Milano ci sarà di sicuro. Questo piccolo incidente la fermerà? I fan sono sicuri di no anche se sui social stanno facendo a gara per augurarle una pronta guarigione.

