LELLA COSTA/ “Il #metoo italiano? E’ stata una cosa importantissima” (Tv Talk)

Lella Costa è tra gli ospiti della nuova puntata di “Tv Talk“, lo show magazine sul mondo della televisione condotto da Massimo Bernardini con Cinzia Bancone, Silvia Motta e Sebastiano Pucciarelli su Rai3. L’attrice e scrittrice torna in tv dopo il grandissimo successo degli spettacoli teatrali “La Traviata” e “Questioni di cuore” in cui vengono affrontati temi femminili davvero forti. Il primo: “parla anche del prezzo che le donne hanno sempre dovuto pagare per il loro talento”, mentre il secondo è ispirato alla posta del cuore di Natalia Aspesi: “una donna straordinaria che riesce a ritrarre l’Italia in modo sublime. È uno spettacolo particolarmente riuscito, è un peccato non riproporlo”. Intervistata da IoDonna, Lella Costa ha raccontato come sia importante oggigiorno fare una sorta di educazione ai sentimenti sia per gli uomini che per le donne: “sembra che facciamo sempre più fatica a difendere le tre o quattro cose che abbiamo imparato e conquistato negli anni”.

Lella Costa: #metoo italiano è stato importantissimo

Lella Costa, durante l’intervista rilasciata a IoDonna, ha anche affrontato il delicato tema del #metoo italiano: “è stato una cosa importantissima”. Non nasconde però di essere rimasta dispiaciuta di una cosa: “che queste affermazioni, queste denunce tardive, abbiano creato attorno un po’ di astio. Si è detto: “Tu potevi dire di no perché eri una signora o una signorina che aveva tutti gli strumenti per poterlo fare”. Quello che si sarebbe dovuto fare, e che certamente era nelle intenzioni delle donne che hanno dato il via la movimento, era trasportare questa battaglia di consapevolezza in tutto il resto del mondo, soprattutto del lavoro, dove le donne non hanno modo di sottrarsi a quel tipo di ricatto, a quel tipo di violenza e sopraffazione perché ne va della loro sopravvivenza”. La Costa ha anche sottolineato: “il #metoo non dovrebbe essere soltanto una denuncia degli abusi subiti dalle donne, ma un’autoaccusa, una presa di coscienza degli uomini”. Poi la Costa parla anche di Asia Argento su cui dice: “avrà fatto anche dei passi falsi, ma ritengo fosse assolutamente autentica nel suo denunciare. Quindi io credo che quello che è mancato sia stato un #metoo al maschile, cioè che gli uomini dicano “quella roba lì l’ho fatta anche io, la faccio anche io”.

La Tv delle Ragazze

Recentemente Lella Costa è tornata protagonista nel programma cult “La tv delle ragazze”, un’esperienza emozionante e commovente visto che la scrittrice e attrice si è ritrovata con Serena Dandini e altre grandi donne dello spettacolo italiano. Un’esperienza che ha commentato così: “Una bellissima testimonianza per valorizzare le cose del passato ma per mettere in campo anche energie nuove. Rispetto ad allora, che era un inizio di comicità televisiva e si basava sulle nostre storie legate al teatro, alla scrittura e alla radio, oggi la definizione te la dà tv, che però, spesso, non ti dà il tempo di crescere. Il vero problema è la scrittura al femminile”. La Lella ha anche parlato dei talenti femminili in circolazione facendo due nomi su tutti: “Paola Cortellesi, è un’attrice straordinaria prima che un’interprete e Virginia Raffaele“.



