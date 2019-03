Ora o mai più 2019, finale/ Classifica, vincitore e diretta: serata inediti

Sabato 2 marzo, in prima serata su Rai1, Amadeus conduce il gran finale di Ora o mai più 2019, il talent show che ha regalato una seconda possibilità ad alcuni dei cantanti che, in passato, hanno ottenuto un grandissimo successo. Nel corso delle cinque, precedenti puntate, gli otto cantanti in gara hanno riso, pianto, si sono emozionati e hanno dato vita anche ad accese polemiche con i propri coach. E’ stato un percorso intenso che si concluderà questa sera con l’eezione del vincitore. A trionfare sarà solo un concorrente che porterà a casa un premio importante ovvero la pubblicazione e distribuzione nelle edicole di un CD contenente un inedito, vecchi successi e alcune cover proposte nel corso della trasmissione. Anche nel gran finale, fondamentale, sarà come sempre il voto del pubblico.

Ora o mai più 2019: è tempo degli gli inediti

Dopo aver cantato i brani più famosi del proprio repertorio ed essersi cimentanti nelle cover più famose della musica italiana duettando anche con famosi ospiti, per i concorrenti di Ora o mai più è arrivato il momento di presentare al pubblico i propri inediti. Paolo Vallesi si esibirà sulle note di Ritrovarsi ancora, Silvia Salemi interpreterà Era Digitale e Donatella Milani canterà Non gridare. A quando l’amore è il titolo dell’inedito di Barbara Cola, Più in alto quello di Annalisa Minetti. Jessica Morlacchi tenterà la fortuna con Senza ali e senza cielo, Davide De Marinis interpreterà Naturale. Michele Pecora, infine, cercherà di conquistare pubblico e giuria con l’inedito I Poeti. I concorrenti saranno affiancati dai maestri Ornella Vanoni, Marcella Bella, Donatella Rettore, Orietta Berti, Toto Cutugno, Red Canzian, Fausto Leali, I Ricchi e Poveri. Gli otto concorrenti, poi, saranno i protagonisti di nuovi duetti.

Chi sarà il vincitore di Ora o mai più?

Chi vincerà la seconda edizione di Ora o mai più tra Paolo Vallesi, Silvia Salemi, Donatella Milani, Barbara Cola, Annalisa Minetti, Jessica Morlacchi, Davide De Marinis e Michele Pecora? Il favorito resta Paolo Vallesi che, dopo aver vinto la maggior parte delle puntate, è quotato a 1,15 seguito da Silvia Salemi quotata a 6,00. Pù lontana è Jessica Marlocchi che ha vinto la scorsa puntata ex aequo con Vallesi e che è quotata a 51,00. Sono decisamente poche e possibilità di vincere per Barbara Cola e Donatella Milani, quotate a 81,00 e Annalisa Minetti e Davide De Marinis la cui vittoria vale 101 la scommessa.





© RIPRODUZIONE RISERVATA