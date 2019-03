PAOLO VALLESI/ Video, il dubbio della vittoria pilotata (Ora o mai più 2)

Paolo Vallesi sta conducendo un percorso invidiabile come concorrente di Ora o mai più 2. Il suo talento, infatti, lo ha fatto primeggiare spesso nel corso di questa seconda stagione del programma di Amadeus e, per il cantante di La forza della vita, potrebbe davvero rappresentare un punto di svolta e di ripartenza dopo anni di assenza dalle scene. Mentre Paolo si prepara a tornare in scena per la finale, in onda sabato 2 marzo, vediamo come se l’è cavata nella scorsa puntata. Come tutti i suoi colleghi, Paolo Vallesi si è cimentato in una doppia esibizione. La prima lo ha visto intonare, insieme alla sua coach Ornella Vanoni, la canzone L’eternità. Più tardi Paolo è tornato sul palcoscenico con Michele Pecora per cantare in duetto il brano Una carezza in un pugno, che è valso alla coppia tantissimi commenti positivi e valutazioni piuttosto elevate. Al termine delle esibizioni Paolo si trova a metà classifica. Sarà solo il televoto a farlo scalare le posizioni più alte e a incoronarlo, ancora una volta, vincitore della puntata.

Paolo Vallesi e l’emozione di cantare con Ornella Vanoni

Paolo Vallesi ha deciso di partecipare a Ora o mai più per tentare di riscattare la sua immagine e per “riassaporare l’affetto del pubblico”. È questo che ha detto a Mydreams. it durante una recente intervista. Paolo ha preso l’esperienza del programma condotto da Amadeus come una sfida personale da vincere, come un’occasione per combattere contro la sua emozione e per riprendere in mano la sua carriera. Per lui tornare a mettersi in gioco è un’opportunità per farsi giudicare non soltanto dal pubblico, ma anche dai grandi artisti che accompagnano i concorrenti. A lui è stata abbinata Ornella Vanoni, grande voce della musica italiana e causa di molta emozione per Paolo, che ammette: “È uno dei miti della musica italiana per la sua voce, le sue canzoni, la sua storia. Io, che ho cominciato la carriera facendo il piano bar e cantando i suoi successi, quando ho duettato la prima volta con lei mi sono commosso”. Vinta l’emozione, Vallesi si è tuffato dal trampolino di lancio di Ora o mai più, si è dedicato alla preparazione del suo ultimo album Un filo senza fine e sta progettando un disco con brani inediti. Il primo uscirà proprio all’indomani della finale di Ora o mai più.

Il dubbio della vittoria pilotata

Il nome di Paolo Vallesi è diventato tristemente famoso nel mondo dello spettacolo per via del sospetto che si sta insinuando tra le fila di Ora o mai più. Dagospia, infatti, avrebbe lanciato un allarme sullo show condotto da Amadeus, che vedrebbe Paolo Vallesi come vincitore “premeditato”. Nella rubrica televisiva A Lume di Candela, curata da Giuseppe Candela, infatti, Dagospia ha parlato proprio del presunto vincitore, che si saprebbe già essere il cantante di La forza della vita. “Paolo Vallesi sarebbe favorito, dicono i maligni, perché amico di Carlo Conti, tra gli autori del progetto. Sarà vero o si tratta solo di una tremenda voce maliziosa? Avvisate Vallesi che a mettere in giro questa voce, probabilmente falsa, sia stata proprio una sua collega. Chi sarà?”. Stando alla classifica delle puntate già trasmesse, del resto, la vittoria di Paolo non sembrerebbe poi così assurda. Lo seguirebbero, nell’ordine, Silvia Salemi e Jessica Morlacchi. Molto distanti dal podio, invece, sarebbero gli altri concorrenti, che non rientrano proprio nei nomi avanzati da chi si occupa dei pronostici.

