Arisa/ Al parco con i cagnolini Titti e Nino: e il passeggino non passa inosservato…

Il settimanale Chi ha beccato Arisa al parco, mentre passeggia allegramente con i suoi cagnolini. Niente fidanzato al suo fianco, ma solo Titti Verdura e Nino Meringa, all’interno di un vero e proprio passeggino gemellare. La cantante reduce dal Festival di Sanremo 2019 con il brano “Mi sento bene”, è stata beccata dalla rivista di gossip mentre, con una felpa e un cappuccio in testa, smangiucchia qualcosa concentrata nei suoi pensieri. E così, intanto che i suoi amici a quattro zampe si rilassano, lei ha confidato di trovarsi con loro, in ottima compagnia. “Meglio i cani che gli uomini”, aveva dichiarato proprio qualche tempo fa. E mentre i cagnolini danno sfogo anche alla loro “passione” (prontamente immortalati dai paparazzi), Arisa con il suo cellulare in mano, ne approfitta per mangiare qualcosa. Reduce dal duetto insieme a Tecla Insolia, vincitrice di Sanremo Young, Rosalba Pippa ha regalato al suo pubblico di estimatori un nuovo album, positivo e pieno di energia dal titolo “Una nuova Rosalba in città”.

Arisa, beccata al parco con i suoi amici a 4 zampe

Proprio di Arisa si era parlato di recente, come possibile nuova giudice di The Voice Of Italy in sostituzione di Sfera Ebbasta. Spazio anche per il suo potenziale ritorno ad X Factor ma lei, al momento, pensa solamente al suo nuovo tour nei club. Intervistata di recente da Leggo, ha confidato di essere in perfetta forma: “Sto bene. La felicità arriva quando la scegli, quando sei contento delle cose che hai senza pensare a quelle che non hai. Se non ci pensi più, ti senti bene”. Nel nuovo lavoro di Arisa si parla moltissimo di amore, tema principale di tutto l’album. “Voglio che il mio lavoro possa donare vibrazioni positive al prossimo – ha detto ancora – se sono innamorata? Non lo so – ha scherzato – spero di scoprirlo prima che mi cadano i denti”. Alla fine, la cantante ha parlato del suo nuovo tour che partirà il prossimo 26 marzo e che la porterà, per la prima volta, nei più importanti club italiani: “È un’esperienza nuova che ho sempre pensato non mi potesse appartenere. Sarà una sfida”, ha concluso. E per ricaricarsi, cosa c’è di meglio di una bella passeggiata con i fedeli amici a quattro zampe?

© RIPRODUZIONE RISERVATA