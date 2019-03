Belen Rodriguez / “Fidanzata” di Paolo Ruffini: Diana Del Bufalo gelosa?

Mentre Stefano De Martino lancia qualche frecciatina a chi continua ad alimentare il gossip sul suo ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, la showgirl argentina segue l’ex marito a Made in sud assieme al figlio Santiago. Cosa che, infatti, non è sfuggita ai fan della Rodriguez che hanno spulciato tra le stories da lei pubblicate lunedì sera. Questo, però, non conferma che il ritorno di fiamma sia reale ma sottolinea soltanto un ottimo rapporto tra i due. C’è da dire che in questo periodo la concentrazione di Belen è tutta per Colorado, lo show della quale torna conduttrice, accanto a Paolo Ruffini, in questa sua nuova edizione. È proprio il noto comico e attore ad ammettere alle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni di ritrovare una Belen diversa: “è molto cresciuta, come comica”, confessa Ruffini. Belen infatti sarà anche “protagonista di veri e propri sketch” nella nuova edizione di Colorado.

BELEN RODRIGUEZ E PAOLO RUFFINI: ANCORA NOVITÀ!

D’altronde anche Belen ha il suo pensiero su Paolo: “Paolo è stralunato. Vive in un mondo tutto suo – ammette la Rodriguez, e aggiunge – È la classica donna con cui vorresti passare una sera insieme. A mangiare una pizza, dico”. Ma le novità non sono finite qui. Paolo Ruffini e Belen Rodriguez saranno protagonisti di una sitcom dove fingeranno di essere fidanzati. Ma come la prenderà Diana Del Bufalo, fidanzata di Paolo Ruffini? “Sono tranquillissimo. – ammette l’attore – È vero che in passato, proprio sul palco di Colorado, mi ha fatto delle scenate di gelosia, ma erano solo gag”, spiega Paolo.

