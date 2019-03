Deadpool/ Video, su Italia 1 il film con Ryan Reynolds (oggi, 20 marzo 2019)

Il film Deadpool va in onda stasera, mercoledì 20 marzo 2019, a partire dalle 21.30 in prima visione su Italia 1. Si tratta di una pellicola americana realizzata nell’anno 2016 dalla casa cinematografica della Twenty Century Fox in collaborazione con la Marvel Entertainment mentre la distribuzione è stata gestita esclusivamente dalla stessa Twenty Century Fox. Naturalmente il soggetto di questo film è stato tratto dal fumetto ideato da Fabisn Nicieza e Rob Liefield mentre la regia è stata affidata a Tim Miller con sceneggiatura che è stata rivista da Rhett Reese e Paul Wernick. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Junkie Xl, i costumi indossati dagli attori sulla scena sono frutto del lavoro di Angus Strathie e nel cast della pellicola figurano numerosi attori di grande successo come nel caso di Ryan Reynolds, Ed Skrein, Morena Baccarin e Briann Hildebrand.

Clicca qui per il trailer

Deadpool, la trama del film

In questa pellicola viene narrata la storia di Deadpool un supereroe dal volto sfregiato e dalla pelle praticamente deturpata da una mutazione genetica. Le sue vicende hanno iniziò nelle vesti di soldato delle Forze Speciali americane che dopo una situazione abbastanza scabrosa si è visto costretto a rassegnare le dimissioni lasciando il corpo. Non sapendo bene cosa fare della propria vita l’uomo decide di diventare una sorta di mercenario pronto a dare il proprio contributo in termini di combattimento in cambio di denaro e potere. In attesa di clienti che possano ingaggiarlo per una qualsiasi esigenza passa il proprio tempo all’interno di un pub dove sono presenti tanti altri mercenari e soprattutto all’interno del quale tutte le sere viene messo in scena un gioco chiamato Deadpool da cui il suo nome, nel quale viene scommesso su quale dei mercenari presenti perderà per primo la vita. Ritornato a casa fa la conoscenza di una bellissima donna di nome Vanessa con la quale ha inizio subito una travolgente storia d’amore che sembra essere destinata ad un matrimonio felice come magari con tanti figli. Tuttavia questo resterà soltanto uno splendido sogno in quanto un paio di giorni più tardi dopo un brutto malore l’uomo viene a conoscenza di essere affetto da una forma piuttosto aggressiva di cancro che lo sta portando velocemente alla morte. Mentre Vanessa non sembra per nulla demoralizzata ma quanto mai decisa nel portare avanti una battaglia per la salute del proprio amato lui non fa altro che trascorrere il proprio tempo all’interno del pub in attesa che sopraggiunga la morte. Una sera viene avvicinato da una strana persona che gli promette la guarigione dal cancro in cambio di missioni speciali. Non avendo nulla da perdere decidi di accettare la proposta è così viene sottoposto ad un test medico grazie al quale viene sviluppato un gene in grado di auto guarire tutte le forme di malattia presente nel suo corpo e così riesce a guarire dal cancro ma la conseguenza è che il suo volto viene sfregiato così come il resto della pelle che ricopre il suo corpo. Per questo ha inizio per lui una vera vita da mercenario o meglio da supereroe pronto a dare battaglia ai cattivi e tutto il mondo sotto la veste di Deadpool.

Il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA